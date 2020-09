Pétrole: le baril de WTI chute de 5%, inquiétudes sur le niveau de la demande

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole poursuivaient leur baisse mardi, en particulier le baril de WTI qui lâchait plus de 5% à New York à cause des craintes sur le niveau de la demande d'or noir.

Vers 11H35 GMT (13H35 HEC), le baril américain de WTI pour livraison en octobre perdait 5,38% par rapport à la clôture de lundi, à 37,63 dollars, et quelques minutes après être tombé à 37,54 dollars, un niveau plus vu depuis fin juin.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait quant à lui 40,59 dollars à Londres, en baisse de 3,38%, après avoir atteint 40,55 dollars, un plus bas en deux mois également.

afp/jh