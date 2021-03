New York (awp/afp) - Le marché du pétrole a enregistré jeudi sa plus lourde chute depuis le mois de septembre, les deux contrats de référence dégringolant d'environ 7%, dans un marché peu rassuré par les perspectives de demande et les niveaux des stocks de brut.

Le baril américain de WTI pour avril est tombé de 7,12% ou 4,60 dollars, à 60,00 dollars. Celui de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a lâché 6,94% ou 4,72 dollars, à 63,28 dollars.

afp/rp