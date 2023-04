New York (awp/afp) - Les cours du pétrole se sont un peu raffermis vendredi, grâce à un rebond technique après deux séances de net repli, mais le marché reste anxieux quant au manque d'allant de la demande.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin s'est apprécié de 0,69%, pour clôturer à 81,66 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, il a gagné 0,64%, à 77,87 dollars.

La hausse de vendredi est essentiellement due à des facteurs techniques, a estimé James Williams, de WTRG Economics. "Chaque fois que vous avez une baisse ou un gain significatif sur un ou deux jours, vous avez droit à un mouvement technique derrière."

Jeudi, Brent et WTI étaient tombés à leur plus bas niveau depuis l'annonce, début avril, d'une coupe de production de 1,16 million de barils par jour initiée par huit membres de l'alliance Opep+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs partenaires de l'accord Opep+).

Pour José Torres, d'Interactive Brokers, le sursaut de vendredi est également explicable par la publication, par S&P Global, d'indicateurs d'activité PMI américains au-dessus des attentes pour avril.

Selon ces données, l'activité manufacturière a même affiché une expansion, alors qu'elle était en contraction le mois précédent, imitant ainsi le secteur des services.

Malgré la hausse de vendredi, les opérateurs ne voient pas les cours reprendre de l'élan à court terme, le marché doutant toujours des perspectives de la demande mondiale.

"Il semble que les intervenants soient sceptiques quant au potentiel de rebond de la Chine", ont souligné, dans une note, les analystes de Commerzbank, qui ont évoqué également la robustesse des exportations russes, malgré les sanctions.

Au-delà du brut, les cours des produits raffinés laissent apparaître un ralentissement de la demande.

Vendredi, le prix du gazole américain pour livraison immédiate est descendu au plus bas depuis janvier 2022. Quant au tarif de gros du kérozène à Singapour, il a approché un plancher de 15 mois, atteint fin mars.

"Quand on observe un fléchissement des prix du gazole, c'est un signal économique", selon James Williams, une manière d'indicateur avancé de la conjoncture. La plupart des biens "que vous utilisez vous ont été livrés par un camion qui roulait au gazole", insiste l'analyste.

afp/rp