Paris (awp/afp) - La demande mondiale d'or noir ne devrait pas faiblir en dépit des incertitudes géopolitiques, indique mardi l'Opep dans son rapport mensuel sur le pétrole. L'organisation des pays exportateurs de pétrole maintient ses prévisions de croissance de la demande communiquées en avril.

Le monde devrait ainsi consommer 104,5 millions de barils de pétrole par jour (mb/j) en moyenne en 2024, puis 106,3 mb/j en 2025 après 102,2 mb/j en 2023, selon les projections mensuelles de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). "Les prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2024 demeurent globalement inchangées par rapport à l'évaluation du mois dernier à 2,2 mb/j", écrit ainsi l'Opep dans son rapport.

Elle note toutefois "quelques légers ajustements à la hausse" pour le premier trimestre 2024, notamment concernant le continent américain et la Chine en raison d'une demande meilleure que prévu, compensée toutefois par une révision à la baisse de la demande au Moyen-Orient pour les deuxième et troisième trimestres. En conséquence, "l'OCDE devrait connaître une croissance de près de 0,3 mb/j, tandis que les pays non membres de l'OCDE devraient connaître une croissance d'environ 2,0 mb/j", selon le rapport.

En 2025, la croissance de la demande mondiale devrait rester robuste à 1,8 mb/j, inchangé par rapport à l'évaluation faite au mois d'avril, essentiellement portée par les pays non membres de l'OCDE (1,7 mb/j). L'Opep met toutefois en garde contre les "incertitudes" qui pèsent sur ces projections, compte tenu des "développements géopolitiques en cours dans plusieurs régions".

Elle appelle également à surveiller le rythme anticipé du déclin de l'inflation, qui va "influencer les coûts de production du pétrole brut" et souligne que l'influence du niveau limité d'investissement dans l'exploration et la production "demeure incertaine, dans un contexte de recherche continue d'efficacité et de meilleure productivité dans l'ensemble de l'industrie".

afp/vj