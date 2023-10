Petronas et Idemitsu signent un accord pour développer un carburant d'aviation durable

Le 05 octobre 2023 à 05:04 Partager

La compagnie pétrolière nationale malaisienne Petronas et le deuxième raffineur japonais Idemitsu Kosan Co ont signé un accord préliminaire pour collaborer au développement et à la distribution d'un carburant d'aviation durable, ont annoncé les deux entreprises jeudi.

Elles se concentreront sur une étude de faisabilité pour "augmenter les possibilités de matières premières biologiques, l'analyse des coûts de production et la sécurité en assurant une chaîne d'approvisionnement régulière et efficace pour le développement durable du carburant d'aviation durable", ont-elles déclaré dans un communiqué. Les deux entreprises chercheront également à établir un réseau de vente et de distribution afin de garantir l'accessibilité aux compagnies aériennes, ont-elles ajouté.