Peu d'animation sur les marchés, Wall Street fermée pour Thanksgiving

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers ont progressé jeudi, aidés par des espoirs d'un ralentissement à venir des hausses de taux de la banque centrale américaine après la publication du compte rendu de sa dernière réunion, tandis que la Bourse de New York est restée fermée.

Les places européens ont terminé légèrement dans le vert: Paris a pris 0,42%, Francfort 0,78%, Milan 0,61%, tandis que Londres a fini quasi stable à +0,02%. A Zurich, le SMI a gagné 0,57%.

Les Bourses asiatiques avaient aussi enregistré des hausses plus tôt dans la séance.

La séance s'est déroulé dans des volumes d'échanges réduits en raison de l'absence des opérateurs américains, Wall Street étant fermée pour Thanksgiving.

Les minutes de la Réserve fédérale (Fed) ont révélé qu'une majorité des membres du Comité monétaire de la Fed pensaient qu'un ralentissement des hausses de taux serait "bientôt opportun".

Ils ont toutefois assuré être déterminés à poursuivre le travail et relever les taux "jusqu'à ce que soit atteinte une zone suffisamment restrictive pour dompter l'inflation", ajoute le compte-rendu.

Quant à la Banque centrale européenne, le compte-rendu de sa réunion du 27 octobre a montré que l'augmentation de 0,75 point de pourcentage des taux de l'institution n'avait pas recueilli l'unanimité.

Cette décision a été soutenue par "une très large majorité des membres", mais a cependant été jugée imprudente par certains autour de la table, en raison de son impact possible sur la stabilité financière et le ralentissement de l'activité économique, selon le document.

"À l'heure où les inquiétudes se multiplient quant à un ralentissement de l'activité économique et à une éventuelle récession, il est rassurant de voir que les banques centrales semblent conscientes de la menace d'un resserrement trop agressif des mesures dans les mois à venir", commente Michael Hewson.

Sur le marché obligataire, les taux des emprunts des États européens reculaient nettement. Le taux allemand à 10 ans reculait de 8,4 points de base pour atteindre 1,84% vers 16H45 GMT.

Ils suivaient la tendance des bons du trésor américains à dix ans, qui ont reculé à 3,69% mercredi, contre 3,75% la veille. Le marché obligataire américain est fermé jeudi, tout comme le marché actions.

Les distributeurs britanniques dans le rouge ___

La marque de chaussures britannique Dr Martens a vu son titre plonger de 22,49% à la Bourse de Londres après des prévisions abaissées et un bénéfice semestriel heurté par la crise économique, dans un climat morose pour les commerçants britanniques pour le Black Friday et Noël.

Toujours chez les distributeurs britanniques, le groupe de bricolage et décoration Kingfisher a reculé de 2,05%, après des ventes qui ont stagné sur un trimestre, mais en nette hausse comparé à avant la pandémie. La maison mère de Castorama revoit même un peu en baisse ses prévisions pour son exercice.

Enquête chez Adidas ___

L'équipementier sportif allemand Adidas a annoncé jeudi lancer une enquête sur des "allégations" de comportement inapproprié visant Kanye West, le bouillonnant rappeur avec qui il a rompu récemment la coopération autour des baskets Yeezy. Les investisseurs réagissaient peu, le cours de l'action a gagné 1,90%.

Du côté du pétrole et des devises ___

Les prix du pétrole étaient stables. Le baril de Brent de la Mer du Nord pour livraison en janvier valait 85,13 dollars (-0,02%), et celui de WTI américain à même échéance grappillait 0,04%, à 77,97 dollars, vers 16H45 GMT.

Sur le marché des changes, le dollar reculait face aux principales autres devises et notamment face au yen (-0,87% à 138,38 yens pour un dollar). Il perdait 0,13% face à l'euro à 0,9606 euro pour un dollar et 0,63% face à la livre à 0,8243 livre pour un dollar.

Le bitcoin progressait de 0,58% à 16.570 dollars au même moment.

afp/rp