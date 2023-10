(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Pharos Energy PLC, en hausse de 6,7% à 24 pence, fourchette de 12 mois 20,73p-28,7p. Le producteur de pétrole et de gaz avec des actifs en Egypte et au Vietnam augmente alors que les prix du pétrole consolident leurs gains récents. Le baril de pétrole Brent se négocie à 90,40 USD, en forte hausse par rapport aux 86 USD du début de la journée de vendredi. "La hausse soudaine des prix ressentie vendredi s'explique par le fait que les traders ont réfléchi à l'évolution de la situation en Israël et ont commencé à évaluer la perturbation potentielle de l'approvisionnement mondial en pétrole qui pourrait résulter du conflit", explique Pierre Veyret, analyste technique d'ActivTrades.

----------

Schroder European Real Estate Investment Trust PLC, en hausse de 2,2% à 69,88p, fourchette de 12 mois 67,2p-89,75p. L'investisseur immobilier indique qu'il reste bien positionné avec d'importantes réserves de trésorerie et qu'il examine certaines initiatives de dépenses d'investissement axées sur la durabilité dans le portefeuille, ce qui devrait optimiser la croissance des bénéfices et la liquidité des actifs. Toutefois, le portefeuille immobilier direct a été évalué de manière indépendante à 214,1 millions d'euros au 30 septembre, soit une baisse de 2,1 % par rapport aux 218,7 millions d'euros au 30 septembre 2022. L'évaluation de l'immobilier à périmètre constant a diminué de 1,9 % par rapport aux 218,4 millions d'euros au 30 juin 2023.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

SIG PLC, en baisse de 3,7% à 31,27p, fourchette de 12 mois 25,35p-45,38p. Le fournisseur de produits d'isolation, de toiture, d'intérieurs commerciaux et de produits de construction spécialisés continue de chuter après une mise à jour morose jeudi dernier. L'action a baissé de 7,6 % au cours des cinq derniers jours. SIG a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les conditions de demande plus faibles persistent pour le reste de l'année. Elle a déclaré que la performance en volume du second semestre s'était améliorée jusqu'à présent par rapport au premier semestre, mais pas autant que prévu en raison des conditions de marché "difficiles" dans toutes ses zones géographiques. Elle a réduit sa fourchette de prévision du bénéfice d'exploitation annuel sous-jacent à une fourchette comprise entre 50 et 55 millions de livres sterling, ce qui représenterait une forte baisse par rapport aux 80,2 millions de livres sterling prévus en 2022.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.