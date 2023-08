Selon un rapport publié mardi, les principales sociétés énergétiques américaines ont, pour la première fois, versé l'année dernière aux actionnaires une part plus importante de leurs bénéfices qu'elles n'ont investi dans de nouveaux gisements de pétrole et de gaz.

Selon les auteurs du rapport, Ernst & Young LLP, les perspectives de hausse des prix de l'énergie n'ont pas modifié l'importance accordée aux bénéfices des investisseurs dans l'industrie américaine. Les entreprises énergétiques américaines se sont efforcées de regagner la faveur des investisseurs après des années de dépenses excessives en matière de croissance de la production, qui ont nui aux rendements et les ont placées dans une situation délicate.

L'accent mis sur les rendements a porté le secteur de l'énergie à environ 4,5 % de la valeur de marché du S&P 500, soit un doublement de sa pondération depuis 2020, mais bien en deçà de sa moyenne de 8 %.

Les dépenses en dividendes et en rachats d'actions des 50 premiers producteurs indépendants de pétrole et de gaz aux États-Unis ont atteint 58,8 milliards de dollars l'année dernière, dépassant les 55,1 milliards de dollars alloués à l'exploration et au développement, selon l'étude d'EY.

Les bénéfices combinés du groupe, qui comprend des stars du schiste telles que DiamondBack Energy, Pioneer Natural Resources et ConocoPhillips, ont atteint 333 milliards de dollars l'année dernière, soit un tiers de plus que les 217 milliards de dollars de 2014, lorsque les prix du pétrole au comptant aux États-Unis s'élevaient en moyenne à 93 dollars le baril.

L'année dernière, les paiements des investisseurs ont augmenté de manière substantielle - 214 % par rapport à 2021 et plus de sept fois par rapport aux niveaux de 2020, selon le rapport. Les sommes consacrées à la recherche et à l'exploitation du pétrole et du gaz ont également augmenté, mais à un rythme beaucoup plus lent.

"Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive même dans un contexte de taux d'intérêt élevés ou de prix du pétrole élevés", a déclaré Bruce On, directeur du groupe de stratégie et de transactions d'EY. Les acquisitions, qui ont augmenté cette année et pourraient se poursuivre l'année prochaine, constituent un nouveau débouché pour les liquidités.

Les rendements ont bénéficié des prix élevés du pétrole et du gaz et d'une prise de conscience des coûts qui a émergé après l'effondrement des prix de l'énergie il y a trois ans. Le bénéfice par baril a atteint 32 dollars l'année dernière, contre environ 10 dollars en 2014, lorsque les prix de l'énergie étaient à peu près au même niveau qu'aujourd'hui, a déclaré EY.

Le poids du marché de l'énergie en pourcentage du S&P 500 reste inférieur à sa moyenne historique d'environ 8 %, même s'il a doublé par rapport à il y a trois ans (rapport de Gary McWilliams ; édition de David Gregorio).