Un incendie de forêt menaçant Fort McMurray, la plaque tournante des sables bitumineux canadiens, a poussé des milliers de personnes à évacuer cette ville isolée du nord de l'Alberta, ravivant les souvenirs d'un incendie destructeur survenu il y a huit ans.

Mercredi, les autorités ont déclaré que des vents favorables devraient éloigner le feu de la ville, mais les acteurs du marché pétrolier surveillent de près l'évolution de la situation. Jusqu'à présent, aucune entreprise n'a signalé d'impact sur ses activités à la suite de l'incendie ou des ordres d'évacuation.

Les incendies de 2016 ont détruit de grandes parties de Fort McMurray et interrompu la production de brut à hauteur de plus d'un million de barils par jour (bpj).

Le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole. Voici pourquoi Fort McMurray est si important :

EMPLACEMENT

Cette ville d'environ 70 000 habitants est entourée de forêt boréale et se trouve à environ 400 km au nord d'Edmonton. C'est le seul grand centre urbain de la région des sables bitumineux. Les projets les plus importants se situent pour la plupart juste au nord de Fort McMurray, l'usine de base de Suncor Energy et le projet Syncrude, dont elle est l'actionnaire majoritaire, se trouvant tous deux à moins de 50 km de la ville. Suncor a déclaré dans un communiqué mardi qu'un grand nombre de ses employés étaient touchés par les incendies de forêt.

Plus au nord, d'autres sites importants comprennent l'usine de valorisation Horizon de Canadian Natural Resources Ltd et la mine Kearl d'Imperial Oil.

Canadian Natural Resources a déclaré mercredi qu'elle suivait de près la situation et qu'elle apporterait le soutien nécessaire à ses employés et à leurs familles dans les zones d'évacuation. Imperial n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

De nombreuses compagnies pétrolières font venir et repartir les travailleurs éloignés de l'aéroport de Fort McMurray.

PRODUCTION

Les sables bitumineux détiennent les troisièmes réserves de brut au monde et produisent 3,3 millions de bpj, soit environ les deux tiers de la production totale du Canada. L'industrie des sables bitumineux représente environ 3 % de l'économie canadienne.

Les entreprises extraient le pétrole épais semblable à du goudron en exploitant les gisements de bitume ou en les vaporisant, ce qui permet de le transformer en pétrole brut synthétique léger ou de le mélanger à un brut lourd et acide.

RÉACTION DU MARCHÉ

L'indice de référence du pétrole américain, le West Texas Intermediate (WTI), et l'indice de référence du pétrole lourd canadien, le Western Canada Select (WCS), ont tous deux été soutenus par les craintes que les incendies ne réduisent la production de pétrole.

Selon un courtier, la décote du WCS s'est renforcée d'environ 1 dollar dans les échanges matinaux de mercredi, pour atteindre 11,60 dollars le baril au-dessous du WTI.

MAIN D'ŒUVRE

Les entreprises d'exploitation des sables bitumineux tirent un pourcentage important de leur main-d'œuvre de Fort McMurray.

L'extraction minière, l'exploitation de carrières et l'extraction de pétrole et de gaz sont les principales industries de la région de Fort McMurray. Elles emploient 13 200 personnes, soit 32 % de la population active locale, selon une étude sur la main-d'œuvre réalisée en 2021 par la municipalité régionale de Wood Buffalo, qui englobe Fort McMurray.

En outre, 22 500 personnes font partie de la "population fantôme" des travailleurs de l'industrie, c'est-à-dire des travailleurs qui habitent ailleurs mais qui prennent l'avion pour travailler sur les projets d'exploitation des sables bitumineux et qui vivent dans des campements.