LONDRES, 28 mai (Reuters) - L'OPEP+ s'efforce de se mettre d'accord sur la capacité de production de pétrole de ses pays membres d'ici à la fin 2024, une question qui a créé des tensions par le passé car l'objectif de production de chaque pays est calculé à partir de sa capacité théorique.

Les membres de l'OPEP+, qui comprend l'OPEP et ses alliés tels que la Russie, ont tendance à demander une capacité plus importante pour obtenir des objectifs de production plus élevés après la prise en compte du pourcentage de réduction exigé par le groupe.

L'OPEP+ a réduit sa production pour soutenir les prix. Mais comme de nombreux membres dépendent des recettes d'exportation du pétrole, ils sont incités à faire pression pour obtenir le quota de production le plus élevé possible.

Les membres de l'OPEP+ communiquaient auparavant leurs propres chiffres de capacité. Pour tenter de dissiper les désaccords, le groupe a chargé trois sociétés de conseil indépendantes - IHS, Wood Mackenzie et Rystad - d'évaluer la capacité des membres avant la fin du mois de juin.

Ces évaluations ne seront pas prêtes pour la prochaine réunion en ligne de l'OPEP+, le 2 juin. Mais le groupe devra progresser sur cette question s'il veut utiliser les nouveaux chiffres de capacité pour estimer les réductions futures après l'expiration des réductions existantes à la fin de l'année 2024.

L'Arabie saoudite, leader de facto de l'OPEP et troisième producteur mondial, a déclaré que les pays qui ont augmenté leur capacité devraient être récompensés pour leurs investissements.

Les pays qui ont augmenté leurs capacités, comme les Émirats arabes unis (EAU), aimeraient en utiliser une partie pour rentabiliser leur investissement.

D'autres pays, comme le Nigeria, ont eu du mal à atteindre leurs objectifs actuels en raison d'un manque d'investissement et de maintenance.

Même si les pays ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, ils n'aiment pas voir leur capacité théorique réduite par l'OPEP+, car cela pourrait se traduire par une baisse de leur quota de production.

En décembre 2023, l'Angola a quitté l'OPEP après avoir fait valoir qu'on lui avait attribué une capacité inférieure à celle qu'il méritait et qu'il devrait procéder à des réductions de production plus importantes que nécessaire.

DÉCLARÉE OU RÉELLE ?

La capacité de production constitue un point de référence à partir duquel les objectifs de production sont fixés et les réductions effectuées.

Les réductions sont réparties proportionnellement aux niveaux de capacité.

L'OPEP+ publie régulièrement les réductions, mais pas les chiffres relatifs aux capacités, ce qui complique encore les choses.

L'Arabie saoudite, par exemple, a une capacité déclarée de 12 millions de barils par jour (bpj), ce qui n'est pas très éloigné des 11,5 millions de bpj utilisés par l'OPEP+ comme production de référence pour le royaume à partir de mai 2022, et convenus en juillet 2021.

Dans le cadre de son quota actuel, le royaume produit environ 9 millions de bpj, soit 75 % de ses niveaux de capacité. Il a récemment abandonné son projet de porter sa capacité à 13 millions de bpj, estimant que son argent était mieux dépensé dans d'autres projets.

Entre-temps, la production de référence des Émirats arabes unis approuvée par l'OPEP+ est d'environ 3,5 millions de bpj à partir de mai 2022.

Les Émirats arabes unis affirment qu'ils sont sur le point d'augmenter leur capacité à 5 millions de bpj et souhaitent que leur quota OPEP+ soit revu à la hausse.

Dans le cadre des réductions actuelles, les Émirats arabes unis produisent 2,9 millions de bpj, soit à peine 60 % de la capacité qu'ils affirment avoir.

L'Irak et le Kazakhstan figurent parmi les autres pays qui souhaitent augmenter leur capacité de production.

UNE HISTOIRE DE MÉFIANCE

L'OPEP a une longue histoire de méfiance lorsqu'il s'agit pour ses membres de soumettre leurs propres données, qu'il s'agisse de la production ou de la capacité.

En juin 2023, l'OPEP+ a revu à la baisse les objectifs de production du Nigeria et de l'Angola, qui n'avaient pas atteint les objectifs précédents en raison de sous-investissements et de problèmes de sécurité. Cela a déclenché le départ de l'Angola.

La réunion de juin 2023 a également relevé les objectifs de production des Émirats arabes unis.

La Russie, membre principal de l'OPEP+, a également vu sa capacité de production affectée par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales, qui ont entraîné l'exode de plusieurs grandes compagnies pétrolières.

Lorsque les trois cabinets de conseil soumettront leurs rapports, l'OPEP+ calculera la capacité de chaque membre comme la moyenne des trois évaluations, selon les délégués.

Les discussions sur la capacité peuvent également être compliquées par les différentes préférences des membres de l'OPEP+ en matière de prix du pétrole, certains souhaitant des prix plus élevés et une production plus faible et d'autres étant prêts à tolérer des prix plus bas avec une production plus élevée.

Le Fonds monétaire international estime que l'Arabie saoudite a besoin d'un baril de pétrole à 96,20 dollars cette année pour équilibrer son budget. En revanche, le budget des Émirats arabes unis pour 2024 nécessite des prix de 56,70 dollars. (Informations complémentaires fournies par Olesya Astakhova, Vladimir Soldatkin, Yousef Saba, Maha El Dahan et Alex Lawler, éditées par Dmitry Zhdannikov, Simon Webb et Mark Potter)