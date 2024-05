Le président Vladimir Poutine a déclaré lundi que la production de gaz russe avait augmenté de 8 % au cours des quatre premiers mois de l'année pour atteindre 246,4 milliards de m3.

M. Poutine, qui s'exprimait lors d'une réunion télévisée de hauts fonctionnaires consacrée aux questions énergétiques, a également déclaré que la production de pétrole russe avait diminué de 1,8 % depuis le début de l'année pour atteindre 195,7 millions de tonnes, une baisse due en grande partie aux réductions de production prévues par les accords de l'OPEP+.

Participaient à cette réunion le vice-premier ministre Alexander Novak, le responsable russe des quotas de production de l'OPEP+, le ministre de l'énergie Sergei Tsivilev, le chef adjoint de l'administration présidentielle Maxim Oreshkin et le directeur du géant gazier Gazprom, Alexei Miller.

M. Miller était absent de la délégation de M. Poutine lors des entretiens que le président a eus la semaine dernière à Pékin, où aucun nouvel accord sur le pétrole et le gaz n'a été annoncé publiquement.

"Malgré les sanctions et la grande volatilité des marchés mondiaux et régionaux de l'énergie, le complexe énergétique et pétrolier national se développe de manière stable et de nouvelles zones d'exportation s'ouvrent", a déclaré M. Poutine lors de la réunion.

"Ce qui est essentiel et prioritaire pour nous, c'est qu'il réponde de manière fiable et complète aux besoins nationaux. L'économie russe est en croissance, les besoins augmentent et le complexe énergétique et pétrolier y répond".