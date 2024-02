(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Power Metal Resources PLC - société d'exploration axée sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie - déclare que l'échantillonnage au projet Tati au Botswana a confirmé la présence d'une "quantité importante d'or". Le projet est situé sur la ceinture de roches vertes de Tati, près de Francistown. Selon Power Metal, les résultats de l'échantillonnage géochimique du sol confirment la présence de trois anomalies géochimiques significatives en or dans le sol. Ces anomalies, explique la société, confirment la continuité de la tendance aurifère de huit kilomètres de long à Tati. Sur les 446 échantillons prélevés, 3 ont donné des résultats supérieurs à 500 parties par milliard d'or. Sean Wade, directeur général, déclare : "Chaque étape des travaux à Tati a donné lieu à des résultats extrêmement positifs et nous sommes plus que jamais convaincus que le projet présente une valeur très importante pour la société. En conséquence, nous passons à l'étape suivante de l'exploration tout en poursuivant parallèlement les discussions avec des partenaires potentiels intéressés par les possibilités d'exploitation minière à un stade précoce qui existent à Tati."

----------

Hydrogen Utopia International PLC - Exploitant londonien d'installations qui transforment des déchets plastiques mixtes non recyclables en hydrogène et autres combustibles sans carbone - déclare que King Fild LLC Ohrid, une filiale de King Fild DOO, a accepté d'acheter 13 567 mètres carrés de terrain adjacent aux installations de cannabis médical de King Fild. Le coût total du terrain est de 324.816,00 EUR, avec un acompte versé et le reste à payer en plusieurs fois au cours des trois prochaines années. Une surface de plus de 10 000 mètres carrés devrait être utilisée pour mettre en place une installation de transformation des déchets plastiques en hydrogène, baptisée Hydrogen Utopia.

----------

Union Jack Oil PLC - société pétrolière et gazière britannique basée à Bath - signe un accord avec Reach Oil & Gas Company Inc pour l'achat d'une participation directe de 45 % dans un puits qui devrait être foré au cours du deuxième trimestre de cette année, afin de tester la zone d'intérêt West Bowlegs dans l'Oklahoma. Le puits Andrews-1 a 75 % de chances de réussite sur le plan géologique, et Union Jack paiera 60 % des coûts pour acquérir un intérêt économique de 45 %. À l'avenir, le coût des autres puits prévus sera basé sur l'intérêt économique de 45 % de la société. En outre, Union Jack paiera 347 000 USD pour l'acquisition de données sismiques et les coûts de planification.

----------

Blencowe Resources PLC - développeur du projet de graphite Orom-Cross en Ouganda - lève 392 350 GBP à 5 pence par action auprès d'un investisseur spécialisé basé en Afrique par l'émission de 7,8 millions de nouvelles actions. En outre, elle lève 2,5 millions de livres sterling supplémentaires, également à 5 pence par action, par l'émission de 50 millions d'actions nouvelles auprès d'un autre "investisseur stratégique".

----------

All Things Considered Group PLC - Société de musique basée à Londres, qui propose des services de gestion des talents, de réservation en direct et de diffusion en direct - prend une participation de 50 % dans Mckeown Asset Ltd, une société de portefeuille britannique pour un certain nombre d'entreprises dans le secteur des spectacles en direct et de la musique, pour un montant initial de 475 000 livres sterling. L'entreprise affirme que cela lui permettra d'accéder à de "nouvelles opportunités de marché", de diversifier ses sources de revenus et d'augmenter son potentiel de vente croisée. Mckeown relèvera de la division ATC Events, ce qui constituera une plate-forme pour d'éventuelles opportunités supplémentaires de consolidation de sites et de festivals.

----------

Windar Photonics PLC - Groupe technologique basé à Londres, qui a mis au point un capteur éolien LiDAR innovant et rentable destiné aux éoliennes productrices d'électricité - se félicite de deux nouvelles commandes confirmées de clients chinois, d'une valeur brute combinée de 1,3 million d'euros, toutes deux pour une livraison en 2024. Cela porte à 3,9 millions d'euros le total des commandes enregistrées sur le marché chinois au cours des deux derniers mois. Windar affirme que cela lui permet de rester "en bonne voie" pour atteindre ses objectifs de production et de revenus pour l'année. En outre, Windar a conclu un accord d'agence commerciale avec AC883 Nordic Trade Services, un opérateur du secteur des turbines éoliennes aux États-Unis. Jorgen Korsgaard Jensen, président-directeur général, déclare : "Nous nous attendons à ce que cet accord soutienne et accélère notre croissance sur le marché nord-américain."

----------

Kingswood Holdings Ltd - Gestionnaire de patrimoine basé à Londres - Confirme que sa filiale irlandaise, Moloney Investments Ltd, a finalisé l'acquisition de BasePlan Ltd suite à l'approbation des autorités de régulation. BasePlan est une société de conseil en planification de la retraite basée à Dublin, en Irlande. Kingswood n'a pas précisé le coût de l'acquisition. David Lawrence, président-directeur général, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir reçu l'autorisation réglementaire de finaliser l'acquisition de Base Plan Limited. Nous avons acquis MMPI en mars 2023 avec l'intention d'identifier des opportunités d'acquisition pour aider à développer l'entreprise. Nous considérons que le marché irlandais est riche en opportunités et nous espérons renforcer notre activité MMPI dans un avenir proche."

----------

JPMorgan Global Core Real Assets Ltd - société d'investissement spécialisée dans les actifs immobiliers - déclare que Tisef Ltd a acheté 95 000 actions à 68 pence chacune lundi pour un montant de 64 600 GBP. Tisef est un PCA de Chris Russell, le président de Ruffer Investment Company Ltd, et un directeur indépendant de JPMorgan Global Core Real Assets.

----------

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.