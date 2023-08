Predator Oil & Gas Holdings PLC - société pétrolière et gazière basée à Jersey dont les activités gazières à court terme se concentrent sur le Maroc - lève 10 millions de livres sterling par le biais d'un placement de 90,9 millions d'actions nouvelles au prix de 11 pence chacune. Lundi, Predator avait annoncé son intention de lever 7 millions de livres sterling. Le produit net du placement sera utilisé pour l'achèvement d'un programme étendu de tests sans appareil de forage pour MOU-1, MOU-3 et MOU-4, le lancement d'études de développement du GNC et d'appels d'offres pour des éléments à long délai de livraison, les coûts résiduels du puits MOU-4 et le fonds de roulement général.

Cours actuel de l'action : 12,65 pence, en baisse de 13 % mardi

Variation sur 12 mois : en hausse de 41%

Par Sophie Rose ; journaliste à Alliance News

