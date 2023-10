(Alliance News) - Pressure Technologies PLC a déclaré mardi qu'elle s'attendait à une croissance des revenus et à un passage au bénéfice au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 septembre.

La société d'ingénierie basée à Sheffield, en Angleterre, a déclaré qu'elle prévoyait de déclarer un revenu de 32 millions de livres sterling pour l'exercice 2023, soit une augmentation de 28 % par rapport aux 25 millions de livres sterling de l'année précédente. En outre, elle prévoit de passer d'une perte de 900 000 GBP pour l'exercice 2022 à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 2,0 millions GBP.

Notamment, les prises de commandes ont bondi de 72 %, passant de 25 millions de livres sterling à 43 millions de livres sterling.

En ce qui concerne l'avenir, en citant sa division des composants usinés de précision, Pressure Technologies a déclaré : "Le conseil d'administration s'attend à ce que PMC soit en pleine croissance : "Le conseil d'administration s'attend à ce que PMC continue à fonctionner à son rythme d'activité amélioré actuel et à générer une nouvelle croissance annuelle du chiffre d'affaires et une amélioration de la rentabilité au cours de l'exercice 24, sur la base de perspectives solides pour les prises de commandes dans le secteur du pétrole et du gaz, de l'amélioration des prix et de l'efficacité de la fabrication.

Le directeur général, Chris Walters, a déclaré : "Les programmes de défense mondiaux offrent de solides opportunités à Chesterfield Special Cylinders et nous restons bien positionnés pour évoluer sur le marché en développement de l'énergie hydrogène afin de fournir des solutions de stockage statiques et mobiles, ainsi que des services d'inspection, d'essai et de recertification tout au long de la durée de vie de ces systèmes critiques pour la sécurité à plus long terme."

Les actions de Pressure Technologies ont chuté de 8,1 % à 27,58 pence chacune mardi matin à Londres.

