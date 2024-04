Le président nouvellement élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré mercredi que son gouvernement allait procéder à un audit des secteurs pétrolier, gazier et minier de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Cette annonce fait suite à une promesse de campagne de renégocier les termes des contrats pétroliers, gaziers et miniers avec les opérateurs étrangers dans le pays, qui devrait commencer à produire du pétrole et du gaz cette année.

Vous trouverez ci-dessous les principales sociétés opérant dans les secteurs du pétrole et du gaz au Sénégal :

BP

BP et la société américaine Kosmo Energy dirigent le développement de Greater Tortue Ahmeyim (GTA), le premier projet de gaz naturel liquéfié (GNL) du Sénégal.

GTA, une installation flottante située à cheval sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, produira 2,3 millions de tonnes de GNL par an au cours de sa première phase.

BP est l'opérateur du projet, avec une participation de 56 %. Kosmos Energy détient une participation de 27 %. Le Sénégal, par l'intermédiaire de sa compagnie pétrolière nationale Petrosen, en détient 10 %, et la Mauritanie, par l'intermédiaire de sa compagnie pétrolière SMHPM, 7 %.

KOSMOS ENERGY

Kosmos Energy a fait son entrée dans le secteur pétrolier et gazier sénégalais en 2014 avec l'acquisition de participations dans les blocs offshore de Cayar et de Saint-Louis où se trouve le GTA. Elle est devenue l'opérateur du champ gazier de Yakaar-Teranga avec une participation de 90% après que BP ait décidé de quitter le champ.

Yakaar-Teranga est estimé être l'une des plus grandes découvertes de gaz au monde ces dernières années et contient environ 25 billions de pieds cubes (tcf) de gaz "avantageux", c'est-à-dire de gaz qui peut être rapidement mis en production, selon la société.

WOODSIDE ENERGY

La société australienne Woodside Energy détient 82 % du champ pétrolier et gazier de Sangomar, en cours d'exploitation au large des côtes sénégalaises. Petrosen détient le reste.

Le champ de Sangomar est situé à environ 100 kilomètres (62 miles) au sud de Dakar, la capitale du Sénégal. Les travaux ont commencé début 2020 et la première production de pétrole est attendue pour la mi-2024.

Cette première phase de développement vise 230 millions de barils de pétrole brut.

TOTAL

La major française de l'énergie a signé en 2017 un accord pour explorer le pétrole et le gaz au large de la côte atlantique du Sénégal.

Dans le cadre de cet accord, Total explore les blocs en eaux profondes de Rufisque et d'Ultra Deep Offshore, où il est opérateur et détient respectivement des participations de 90 % et 70 %.

ORANTO

La société privée nigériane Oranto Petroleum explore deux blocs pétroliers non forés au large de la côte sénégalaise, le Cayar Shallow, désormais ouvert aux partenaires d'exploitation, et le St Louis Shallow, dans lequel elle est entrée en 2015.

Le secteur minier sénégalais est principalement axé sur l'or, le phosphate et le zircon. Le pays possède également d'importantes réserves de métaux de base tels que le fer, le cuivre et le nickel, ainsi que d'importantes réserves de calcaire.

Voici les principales sociétés minières opérant au Sénégal :

ENDEAVOUR

Endeavour possède la plus grande mine d'or du Sénégal, Sabodala-Massawa, qui est exploitée depuis plus de dix ans.

La mine a été acquise dans le cadre de l'achat par Endeavour, en février 2021, de la petite société minière d'Afrique de l'Ouest Teranga, qui avait racheté à Barrick Gold sa participation de 90 % dans le projet Massawa.

Endeavour agrandit actuellement la mine de Sabodala-Massawa en y ajoutant une nouvelle installation de traitement.

GESTION

L'année dernière, la société minière marocaine Managem a acquis le projet aurifère Boto d'IAMGOLD dans l'est du Sénégal. Le projet a des réserves minérales de 31,5 millions de tonnes de minerai titrant 1,6 g/t d'or, ce qui équivaut à 1 605 000 onces.

Il est encore en phase de construction et la mise en service de l'usine est prévue pour le premier semestre 2025

DANGOTE

La société nigériane Dangote Cement possède une usine d'une capacité de 1,5 million de tonnes par an, située à une soixantaine de kilomètres de Dakar. Il s'agit de l'un des plus importants investissements étrangers directs d'une entreprise africaine au Sénégal, selon le site web de la société. (Reportage de Sofia Christensen, édition de Bate Felix et Mark Potter)