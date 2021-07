Prudence sur les marchés avant les résultats tech américains et la Fed

Paris (awp/afp) - En amont des premiers résultats des Gafam et de la décision de la Fed, la prudence s'imposait mardi sur les marchés boursiers occidentaux, par ailleurs victimes des répercussions d'un nouveau tour de vis réglementaire des autorités chinoises.

Loin des pertes enregistrées par leurs homologues chinoises, les principales places boursières européennes ont toutefois accusé le coup mardi: la Bourse de Paris a fini en baisse de 0,71%, celle de Londres de 0,42%, celle de Francfort de 0,64% tandis que Milan a reculé de 0,83%. A Zurich, le SMI a cédé 0,24%.

A Wall Street, c'est l'indice Nasdaq, à dominante technologique, qui souffrait le plus, perdant 1,93% vers 17H00 GMT. Le Dow Jones cédait quant à lui 0,53% et le S&P 500 0,90%.

Nous avons assisté à "une migration du risque lié au stress sur les valeurs chinoises", en particulier les valeurs technologiques dont beaucoup sont aussi cotées aux États-Unis, estime auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste de IG France.

Les autorités régulatrices chinoises ont intensifié ces derniers jours leur pression sur plusieurs secteurs d'activité, dont l'éducation et le numérique, entraînant un décrochage des valeurs concernées sur les principales places boursières chinoises.

Par ailleurs, les investisseurs "se préparent à 48 heures intenses avec les résultats des grandes entreprises technologiques (américaines) et la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed)", note de son côté Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Après la clôture de Wall Street, Apple, Microsoft ou encore Alphabet (maison mère de Google) sont attendues au tournant.

Il y a "un peu de crispation" dans le marché en raison du risque que les investisseurs, qui ont déjà intégré dans leurs prix de bons résultats, "vendent la nouvelle" quand elle sera publiée, prévient M. Baradez.

La réunion de politique monétaire de la Fed, qui a débuté ce mardi pour deux jours, participait en outre à la nervosité ambiante.

Le marché s'attend "à ce que le président de la Fed Jerome Powell et ses collègues se complaisent dans leur message accommodant et reportent toute décision difficile jusqu'à ce que la dernière vague (de Covid-19) soit passée et que l'environnement soit beaucoup plus clair", poursuit M. Erlam.

"On peut supposer que la Banque centrale continuera de gagner du temps et d'attendre les données économiques des prochains mois avant de s'engager dans des mesures de réduction de ses achats d'actifs", juge pour sa part Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt à dix ans, déjà très bas, ont fini en légère baisse dans la zone euro. Aux Etats-Unis, le bon du Trésor reculait plus nettement.

Côté indicateurs, aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont augmenté bien moins qu'attendu en juin tandis que la confiance des consommateurs n'a que peu progressé en juillet, après cinq mois d'amélioration. Elle reste cependant bien meilleure qu'attendu, à son plus haut niveau depuis le début de la pandémie.

Dans le viseur de Pékin ___

Les entreprises chinoises de la tech cotées aux Etats-Unis creusaient leurs pertes: Tencent, qui fait l'objet d'une procédure pour pratiques anti-concurrentielles en Chine, perdait 7,31% à 9,70 dollars tandis qu'Alibaba reculait de 5,91% à 180,42 dollars.

LVMH sans enthousiasme ___

A Paris, le numéro un mondial du luxe a fini en repli de 0,56% à 669,60 euros. Il a pourtant vu son bénéfice net décuplé au premier semestre par rapport à celui de 2020 pour atteindre 5,3 milliards d'euros.

Croda en grande forme ___

A Londres, le groupe de chimie Croda a grimpé de 5,62% à 8.266,00 pence. Il a annoncé mardi un relèvement de ses objectifs annuels après une forte hausse de ses ventes au premier semestre, soutenues par des composants qu'il produit pour des vaccins contre le Covid-19.

Du côté du pétrole, du bitcoin et de l'euro ___

Vers 17H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre reculait de 0,52% à 73,32 dollars à Londres par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril de WTI pour le même mois perdait 0,70% à 71,41 dollars.

L'euro montait de 0,28% face au billet vert, à 1,1836 dollar.

Le bitcoin repartait à la baisse (-3,39% à 37.674 dollars).

afp/rp