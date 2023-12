Les tensions entre le Venezuela et la Guyane sont montées d'un cran ces dernières semaines en raison d'un différend territorial de longue date.

Il s'agit d'un territoire frontalier de 160 000 km² autour du fleuve Esequibo, essentiellement constitué de jungle, et d'une zone offshore où des découvertes massives de pétrole et de gaz ont été faites.

Les deux pays revendiquent la propriété de ce territoire peu peuplé, dont la frontière très contestée a été fixée par une décision de 1899, à l'époque où la Guyane faisait encore partie de l'Empire britannique.

QU'EST-CE QUI A DÉCLENCHÉ LES TENSIONS ?

Le Venezuela a réactivé ses revendications sur le territoire ces dernières années après la découverte de quelque 11 milliards de barils de pétrole et de gaz récupérables au large des côtes guyanaises.

Le week-end dernier, Caracas a obtenu le soutien d'un référendum sur la création d'un nouvel État et le président Nicolas Maduro s'est engagé à mener des activités d'exploration pétrolière et minière dans la zone revendiquée.

Des analystes et des sources à Caracas ont déclaré que le référendum, au cours duquel les électeurs ont également rejeté la compétence de la Cour internationale de justice (CIJ) dans cette affaire, ne se traduira pas par une invasion réelle. Il s'agit, selon eux, d'une tentative de M. Maduro de montrer sa force et d'évaluer le soutien dont bénéficie son gouvernement avant les élections présidentielles de 2024.

POURQUOI LE TERRITOIRE EST-IL IMPORTANT ?

Bien que la zone terrestre de l'Esequibo soit en grande partie une jungle inexploitée, d'importantes découvertes de pétrole brut et de gaz en mer ont été faites à proximité ces dernières années, plaçant la Guyane sur la carte mondiale des producteurs de pétrole.

Un consortium composé d'Exxon Mobil, de la société chinoise CNOOC et de la société américaine Hess a commencé à produire du pétrole en Guyane en 2019.

La production pétrolière s'élève actuellement à quelque 400 000 barils par jour (bpj) de pétrole et de gaz et devrait atteindre plus d'un million de bpj d'ici à 2027. Elle a fortement stimulé l'économie guyanaise et promet d'énormes revenus pour le pays dans les années à venir.

Bien que le Venezuela soit assis sur les plus grandes réserves de brut du monde et possède également des gisements massifs de gaz naturel, sa production a chuté de manière significative ces dernières années en raison des sanctions américaines, de la corruption présumée et de la détérioration de l'infrastructure.

M. Maduro a déclaré mardi qu'il autoriserait l'exploration pétrolière dans l'Esequibo, la compagnie pétrolière nationale PDVSA et le fabricant de fer et d'acier CVG créant des divisions pour la région contestée.

Son bureau a déclaré que la Guyane ne devrait pas être autorisée à accorder des concessions dans des zones océaniques "à délimiter".

On ne sait pas exactement quelles zones offshore M. Maduro revendique pour le Venezuela, mais il a déclaré que toutes les entreprises opérant déjà au large de la Guyane avaient trois mois pour quitter les lieux. Exxon a déclaré que les différends frontaliers devaient être résolus par les pays et les organismes internationaux compétents.

QU'A DIT LA CIJ ?

La Guyane a demandé à la CIJ d'interdire le référendum.

La Cour n'est pas allée aussi loin dans un arrêt rendu la semaine dernière, mais elle a interdit au Venezuela de prendre toute mesure susceptible de modifier le statu quo.

M. Maduro a déclaré à plusieurs reprises que le référendum était contraignant, bien que son gouvernement ait précédemment qualifié le vote de "consultatif".

QUELLE A ÉTÉ LA RÉACTION DE LA GUYANE ?

Le président de la Guyane, Irfaan Ali, a déclaré mardi que le pays rapporterait les commentaires de M. Maduro sur le projet d'exploitation pétrolière aux Nations unies et à la CIJ et qu'il s'était entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Les forces armées de son pays sont en état d'alerte, a ajouté M. Ali, affirmant que le Venezuela s'était déclaré "nation hors-la-loi" et avait ignoré de manière flagrante les ordonnances de la CIJ.

M. Ali a également cherché à calmer les investisseurs potentiels, affirmant que la Guyane était assurée du soutien de ses partenaires et de la communauté internationale.

Le ministre vénézuélien des affaires étrangères a déclaré sur les médias sociaux mercredi qu'il s'était entretenu avec son homologue guyanais au sujet de ce qu'il a appelé le "mandat inapplicable" du Venezuela.

Le gouvernement guyanais a mis en doute les chiffres de participation au référendum donnés par le gouvernement de M. Maduro.

Les autorités électorales ont parlé dimanche de 10,5 millions de votes sur les cinq questions du référendum, mais ont ensuite déclaré que ce chiffre se référait au nombre total d'électeurs. Des témoins de Reuters ont vu plusieurs bureaux de vote peu fréquentés pendant le scrutin.