Nostrum Oil & Gas PLC - Société de développement, de production et d'exploration de pétrole et de gaz axée sur le Kazakhstan - Le chiffre d'affaires pour 2023 s'élève à 119,6 millions d'USD, en baisse par rapport à 199,7 millions d'USD. Le prix moyen du Brent est de 82 USD par baril, en baisse par rapport à 101 USD par baril. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement passe de 115,7 millions USD à 42,1 millions USD, la marge d'Ebitda passant de 57,9 % à 35,2 %. La société enregistre toutefois un bénéfice avant impôts de 836,3 millions USD, contre une perte de 81,8 millions USD en 2022. Elle enregistre également des gains exceptionnels, notamment un ajustement de la juste valeur de 174,4 millions USD lors de la comptabilisation des instruments de dette, et un gain de 769,6 millions USD sur l'échange de dettes contre des actions. Nostrum ne déclare pas de dividende et indique qu'elle ne l'a pas fait depuis 2015. Le directeur général Arfan Khan déclare : "Alors que nous entrons dans l'année 2024, je suis enthousiaste quant à l'avenir et aux opportunités commerciales à venir".

Castelnau Group Ltd - Société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey - La valeur nette d'inventaire est de 72,58 pence par action au 31 décembre, en baisse par rapport aux 75,02 pence de l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour 2023 est négatif de 3,25 %, contre un rendement positif de 7,92 % pour l'indice de référence FTSE All-Share. La société ne déclare aucun dividende, comme l'année précédente. La perte avant impôts se réduit à 7,8 millions de GBP, contre 34,1 millions de GBP l'année précédente. Le revenu passe de 548 767 GBP à 2,0 millions GBP. La présidente Joanne Peacegood déclare que la performance "a été clairement décevante, mais nous pensons qu'elle n'est que temporaire et qu'elle doit être considérée dans le contexte de la nature à long terme de notre stratégie d'investissement". Elle ajoute que "nous espérons que 2024 sera une année de résultats" et que Castelnau "déploie une série d'initiatives en vue de favoriser le meilleur environnement possible pour que nos entreprises soient performantes".

Albion Development VCT - Fonds de capital-risque basé à Londres - La valeur liquidative au 31 décembre est de 88,70 pence par action, en hausse par rapport à 88,65 pence l'année précédente. La société déclare que les dividendes pour 2023 s'élèvent à 4,51 pence par action, en baisse par rapport aux 4,71 pence pour 2022. La société déclare également un premier dividende de 2,22 pence pour 2024. Les gains nets sur les investissements s'élèvent à 7,3 millions de livres sterling, contre une perte de 636 000 livres sterling pour 2022. Le rendement total pour les actionnaires est positif de 5,14 % pour l'année, contre un rendement négatif de 1,71 % pour l'année précédente. Le président Ben Larkin déclare qu'Albion "est satisfait du rendement positif pour l'année et que le portefeuille reste bien diversifié avec des entreprises à différents stades de maturité et ciblées sur des secteurs tels que la santé, les logiciels et la FinTech, avec une exposition minimale aux dépenses de consommation. Par conséquent, le conseil d'administration est convaincu que la société est bien placée pour accroître la valeur pour les actionnaires à long terme."

