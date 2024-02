(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats et des transactions des sociétés cotées à Londres, publiés lundi et mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Fintech Asia Ltd - société d'investissement créée pour acquérir des sociétés de services financiers asiatiques - Présente ses résultats définitifs pour les 18 mois au 31 décembre à partir du 1er juillet 2022. La perte avant impôt pour la période est de 3,4 millions de livres sterling, contre 397 971 livres sterling pour la période du 28 mai 2021 au 30 juin 2022. Le revenu total est passé de 35 GBP à 9 667 GBP. Les dépenses totales sont passées de 397 351 GBP à 3,4 millions GBP. La perte de base par action est passée de 0,02 pence à 0,18 pence, tandis que la perte diluée par action est passée de 0,02 pence à 0,17 pence. Le solde de trésorerie au 31 décembre est de 312 671 GBP, contre 215 885 GBP au 30 juin 2022. La société a modifié la date de clôture de son exercice financier du 30 juin au 31 décembre le 21 juin 2023. Déclare que les discussions se poursuivent avec InvesCore Financial Group Pte Ltd au sujet d'une éventuelle prise de contrôle inversée, en vue de conclure un accord définitif de vente et d'achat.

----------

Angus Energy PLC - Développeur de pétrole et de gaz onshore centré sur le Royaume-Uni - Annonce que le crédit-relais de 6 millions de livres sterling, qui devait être remboursé aujourd'hui, a été prolongé jusqu'à vendredi. Cette prolongation a pour but de donner le temps de conclure la documentation relative à la facilité de refinancement globale de 20 millions de livres sterling proposée par Trafigura. La société a déclaré le 19 janvier que les travaux relatifs au prêt de 20 millions de livres sterling progressaient bien et qu'elle s'attendait à ce que les conditions soient remplies et à ce que le tirage soit effectué dans un délai de quatre semaines.

----------

Premier African Minerals Ltd - Développeur de projets de métaux et de minéraux axés sur l'Afrique - Déclare que le règlement de l'accord de facilité de prêt fourni par le directeur général George Roach est dû. Le conseil d'administration et M. Roach ont convenu que le règlement "ne sera pas effectué en espèces à partir du produit des fonds actuellement levés et sera traité par le conseil d'administration... en temps voulu". L'accord portait initialement sur un montant maximal de 1,7 million de livres sterling, mais en août, Roach et Premier ont convenu d'augmenter le montant de la facilité jusqu'à 2 millions de livres sterling.

----------

Sure Ventures PLC - fonds de capital-risque qui soutient des entreprises en phase de démarrage dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée et virtuelle et de l'internet des objets - déclare que la valeur nette des actifs au 31 décembre était de 96 pence par action, soit une baisse de 15 % par rapport aux 113 pence par action à la fin du trimestre précédent. Cette baisse est "presque entièrement" due à son exposition à la récente valorisation "essentielle" du tour de table de VividQ, qui a levé 3,2 millions de livres sterling pour créer une marge de manœuvre de deux ans en termes de trésorerie. Cela a réduit la valeur de VividQ car le prix de la levée de fonds était inférieur à celui du tour de table précédent. Sure Ventures se dit "non inquiet" car le ralentissement "est plus un phénomène de marché qu'une réflexion sur VividQ". Il ajoute que l'ensemble de son portefeuille se porte bien. L'annonce de la société est notée par Mindflair PLC, un investisseur en technologie axée sur l'IA qui détient une participation de 21,3 % dans Sure Ventures. Sure Ventures détient également une participation de 26 % dans Sure Valley Ventures, dans laquelle Mindflair a un investissement direct de 13 %. Mindflair ne fait aucun autre commentaire sur la mise à jour du portefeuille.

----------

Valeura Energy Inc - Société pétrolière et gazière basée en Alberta, au Canada, axée sur la Thaïlande et la Turquie - annonce une augmentation des réserves dans tous les champs en 2023. Les réserves prouvées (1P) totalisent 29,9 millions de barils de pétrole, les réserves prouvées et probables (2P) 37,9 millions de barils et les réserves prouvées, probables et possibles (3P) 46,5 millions de barils. Le remplacement des réserves 1P et 2P représente plus du double du volume de pétrole produit en 2023. La valeur actuelle nette avant impôts des réserves 2P est de 616 millions USD. Le solde de trésorerie au 31 décembre est de 150,9 millions USD et la valeur nette actualisée 2P après impôts est de 579 millions USD, ce qui équivaut à 7,56 CAD par action. La société annonce également une multiplication par plus de trois des ressources éventuelles les mieux estimées sur la base des risques.

----------

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.