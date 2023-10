La roupie indienne a légèrement augmenté dans les premiers échanges vendredi, bénéficiant d'un dollar américain plus faible et d'une nouvelle baisse des prix du pétrole.

La roupie était à 83,21 pour un dollar à 09:45 a.m. IST, comparé à sa clôture précédente de 83,25.

L'indice du dollar s'est éloigné de ses récents sommets et s'est rapproché de 106,40. Le brut Brent, qui a atteint la semaine dernière près de 98 dollars le baril, a chuté à 84,40 dollars en raison des inquiétudes concernant la demande.

La Reserve Bank of India a réussi à empêcher la roupie de tomber à un niveau historiquement bas en continuant à intervenir au comptant et sur les contrats à terme non livrables, selon les traders.

"On peut dire que la correction décente du pétrole et l'action de la RBI rendent les positions longues (sur l'USD/INR) mal fondées, du moins à la marge", a déclaré un cambiste d'une banque de taille moyenne.

"Il est difficile de voir de grands mouvements dans la roupie pour l'instant. Peut-être que les données sur l'emploi aux États-Unis changeront la donne.

Le rapport sur l'emploi américain, très suivi, est attendu plus tard dans la journée. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à un ralentissement des créations d'emplois à 170 000 en septembre et à une légère baisse du taux de chômage. Le salaire horaire moyen devrait augmenter de 4,3 % en glissement annuel.

Ces données sont publiées alors qu'il est peu probable que la Réserve fédérale américaine relève ses taux lors de sa réunion de novembre.

La décision politique de la RBI est attendue vers 10h00 IST, et la banque centrale devrait maintenir ses taux, selon la totalité des 71 économistes interrogés par Reuters, à l'exception de l'un d'entre eux.

"La politique de la RBI d'aujourd'hui... ne causera pas trop de fluctuations et n'est pas un facteur majeur pour la roupie", a déclaré Srinivas Puni, directeur général de QuantArt Market Solutions.

"Pour la roupie, les rendements américains continuent d'être le facteur principal pour les semaines à venir.

Le rendement américain à 10 ans a peu changé en Asie, à 4,71 %. (Reportage de Nimesh Vora ; Rédaction de Varun H K)