La roupie indienne a gagné jeudi en dépit de la hausse des prix du pétrole brut et d'un dollar plus fort, car les ventes de dollars probables de la Reserve Bank of India ont continué à maintenir l'unité locale à des niveaux historiquement bas, ont déclaré les traders.

La roupie était à 83,16 contre le dollar américain à 11:15, comparé à sa clôture précédente de 83,22. La monnaie avait atteint un niveau record de 83,29 en octobre 2022.

Alors que la roupie semblait prête à tester des niveaux records avant l'ouverture du marché au comptant, la RBI est probablement intervenue, en vendant des dollars à la fois sur le marché à terme non livrable et sur le marché au comptant, ont déclaré les traders.

La RBI pourrait continuer à fournir des dollars tout au long de la session et se prémunir contre les mouvements au-dessus de 83,25, a déclaré un cambiste d'une banque d'État. "Entre 83,10 et 83,25 pourrait être la fourchette pour aujourd'hui.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont atteint 97,69 dollars, leur plus haut niveau depuis novembre de l'année dernière, en raison des inquiétudes concernant le resserrement de l'offre. Pendant ce temps, le rendement du Trésor américain à 10 ans était en baisse en Asie après avoir atteint un sommet de 16 ans mercredi.

La poursuite de ces pressions "maintiendra la roupie en ébullition", a déclaré Alok Sharma, vice-président associé de la trésorerie à la Banque industrielle et commerciale de Chine.

La RBI continuera probablement à défendre la monnaie, mais "il serait peut-être plus sage de la laisser se déprécier un peu et de la protéger ensuite", a ajouté M. Sharma, faisant référence à la possibilité d'utiliser davantage de réserves de change pour maintenir les niveaux actuels.

Les investisseurs étrangers sont devenus vendeurs nets d'actions indiennes en septembre, ce qui a accentué la pression sur la roupie.

L'indice du dollar s'est établi à 106,64, se maintenant à un niveau proche de son plus haut niveau depuis 10 mois. Les devises asiatiques étaient pour la plupart en baisse, le ringgit malaisien perdant près de 0,4 % et menant les pertes.

Les investisseurs suivront de près la décision du FTSE Russell d'inclure ou non l'Inde dans son indice des obligations d'État des marchés émergents. La décision est attendue pour le 28 septembre.

Les données sur le PIB du deuxième trimestre et les demandes initiales d'allocations de chômage aux États-Unis sont attendues plus tard ce jeudi et pourraient fournir des indications supplémentaires sur la politique de la Réserve fédérale américaine. (Reportage de Jaspreet Kalra ; rédaction de Varun H K)