La roupie indienne a augmenté vendredi, aidée par un recul du dollar américain après des données économiques plus faibles que prévu, mais la demande de billets verts de la part des compagnies pétrolières locales est susceptible de limiter les gains de la monnaie, ont déclaré les traders.

La roupie était à 83,01 contre le dollar américain à 10h00 IST, en légère hausse par rapport à sa clôture à 83,0425 jeudi.

L'indice du dollar a été coté pour la dernière fois à 104,42 après avoir chuté de 0,4% jeudi suite à des données qui ont montré que les ventes au détail américaines ont chuté de la manière la plus importante en 10 mois en janvier et que les chiffres de novembre et décembre ont été révisés à la baisse.

La roupie a été "bien soutenue" par les entrées de dollars au cours de la semaine dernière, ce qui a permis de limiter la faiblesse de l'unité locale autour de 83,10-83,12, a déclaré un cambiste d'une banque publique.

Les compagnies pétrolières locales ont acheté des dollars au cours des deux dernières sessions, ce qui devrait se poursuivre vendredi, limitant les gains de la roupie, a ajouté le trader.

Pendant ce temps, le déficit du commerce de marchandises de l'Inde s'est modéré pour atteindre son plus bas niveau en neuf mois à 17,5 milliards de dollars en janvier, tandis que l'excédent des services a augmenté à 16,8 milliards de dollars, selon les données publiées pendant les heures de marché jeudi.

"L'appréciation régulière (de la roupie) pourrait se poursuivre car les données commerciales indiennes sont également encourageantes", a déclaré Dilip Parmar, analyste de recherche sur les devises étrangères chez HDFC Securities.

Malgré la faiblesse du dollar jeudi, l'indice du dollar se dirige vers son cinquième gain hebdomadaire consécutif, stimulé par une réduction des paris sur des réductions agressives des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

Alors que les marchés s'attendaient fortement à ce que les baisses de taux commencent en mars au début de l'année 2024, ces paris ont été repoussés à juin, les probabilités d'une baisse de taux en mars et en mai tombant à environ 10 % et 34 %, respectivement, selon l'outil FedWatch du CME. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction d'Eileen Soreng)