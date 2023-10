La roupie indienne a continué à évoluer dans une fourchette étroite lundi, malgré les vents contraires du pétrole, des rendements américains et des sorties de portefeuille.

La roupie était à 83,26 pour un dollar américain à 11h02 IST, à peine modifiée par rapport à sa clôture de vendredi à 83,2550.

La devise a été fluctuante pendant la majeure partie du mois d'octobre, avec une volatilité proche de son niveau le plus bas depuis de nombreuses années.

La Reserve Bank of India a contribué à maintenir la volatilité à un niveau bas, en intervenant régulièrement sur le marché au comptant, sur les contrats à terme non livrables et sur les contrats à terme, selon les négociants.

"Vous avez les rendements américains, le risque pétrolier, un dollar bien soutenu et des sorties de portefeuille. Dans tout cela, la roupie n'a pratiquement rien fait", a déclaré un vendeur de devises dans une banque.

"Vous pouvez continuer à dire qu'il (USD/INR) devrait être beaucoup plus élevé, mais cela ne veut pas dire grand-chose lorsque vous avez une banque centrale obstinée", a ajouté le trader.

Les rendements américains à long terme ont augmenté en raison de la dynamique de l'offre et de la demande et des prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra les taux à un niveau élevé. Le rendement américain à 10 ans a atteint 5 % la semaine dernière et se situait autour de 4,87 % en Asie.

Le conflit au Moyen-Orient alimente quant à lui la volatilité des prix du pétrole. Le prix du Brent a augmenté d'environ 3 % vendredi, avant de baisser en Asie.

L'augmentation des rendements américains et le problème du Moyen-Orient ont sapé le sentiment de risque, incitant les investisseurs étrangers à retirer leur argent des actions indiennes, les sorties atteignant près de 2,5 milliards de dollars ce mois-ci.

Cette semaine, l'accent sera mis sur les résultats de la politique de la Banque du Japon (BOJ), de la Fed et de la Banque d'Angleterre (BoE), a déclaré Amit Pabari, directeur général de CR Forex.

La BOJ décidera de relever ou non son plafond de rendement actuel mardi, tandis que la Fed devrait maintenir ses taux en suspens mercredi. La BoE suivra jeudi et, comme la Fed, elle devrait maintenir ses taux inchangés. (Reportage de Nimesh Vora ; Rédaction de Varun H K)