Rebond des Bourses occidentales, le soutien aux banques rassure

New York (awp/afp) - Les Bourses européennes ont rebondi jeudi, rassurées par l'aide à Credit Suisse et par un possible soutien à la banque régionale américaine First Republic, ainsi que par le message de confiance au secteur bancaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Les places européennes se sont vivement redressées en fin de séance, après la conférence de presse de la présidente de la BCE Christine Lagarde.

Paris a terminé en hausse de 2,03%, retrouvant les 7.000 points, Francfort de 1,57%, Londres de 0,87%, Milan de 1,38%. Sur la semaine, elles perdent encore entre 2,7% et 5%. A Zurich, le SMI a gagné 1,93%.

Le mouvement est venu des poids lourds des indices, comme le luxe en France. L'indice Eurostoxx 50 a ainsi pris 2,03% alors que l'Eurostoxx 600 n'a gagné que 1,19%.

L'indice du secteur européen des banques (Stoxx 600 Banks) a repris 1,17% après sa chute de plus de 7% mercredi.

L'Europe avait démarré dans le vert après que la banque centrale suisse à mis mercredi à disposition de Credit Suisse, fragilisé, 50 milliards de francs suisses suisses (50,8 milliards d'euros) de liquidités.

Les indices du Vieux continent ont pris de la hauteur après la communication de la BCE, qui a relevé son principal taux directeur d'un demi-point mais en assortissant la décision "de précautions de langage concernant les risques sur la stabilité financière", a relevé Axel Botte, stratégiste international pour Ostrum AM.

Les gardiens de l'euro sont restés prudents sur la suite du resserrement monétaire et ont renoncé à leur engagement de relever encore "sensiblement" les taux dans les mois à venir, un signe d'assouplissement salué par le marché.

Wall Street avait aussi bien accueilli ces développements mais, pour la place new-yorkaise, le point de rupture est intervenu avec la publication d'informations de presse faisant état du possible soutien de plusieurs grandes banques américaines à leur petite concurrente régionale, First Republic.

Dans le rouge jusque-là, les principaux indices sont ostensiblement partis dans le vert.

Vers 18H50 GMT, le Dow Jones prenait 0,86%, l'indice Nasdaq gagnait 2,17% et l'indice élargi S&P 500, 1,42%.

"On a droit à un joli rebond, principalement pour deux raisons. La banque centrale suisse qui calme les craintes de voir Credit Suisse avoir des problèmes financiers et les informations selon lesquelles un groupe d'institutions financières parle de déposer 30 milliards chez First Republic", a expliqué Peter Cardillo, de Spartan Capital.

Selon le Financial Times, JPMorgan Chase tente de rallier derrière elle plusieurs grands noms de la place pour venir au secours de la californienne First Republic, régulièrement considérée comme le prochain maillon faible de la crise qui tourmente le secteur bancaire depuis une semaine.

D'après la chaîne CNBC, ce groupe serait prêt à déposer environ 30 milliards de dollars chez First Republic pour renforcer ses dépôts et ramener la confiance dans cette enseigne peu connue jusqu'ici.

La pression sur les banques se poursuit ___

Après la pire séance de son histoire mercredi, Credit Suisse a rebondi grâce à l'assurance de soutien de la Banque nationale suisse et à un prêt massif pour renforcer ses liquidités. L'action a repris 19,15%, sans compenser la chute de près de 25% la veille. Sur la semaine, l'action recule encore de 19,88%.

Le Conseil fédéral a tenu tenir jeudi une réunion spéciale consacrée au géant bancaire helvétique. Il ne s'exprime pas pour l'instant sur le Credit Suisse, en proie à des difficultés. Le contenu des discussions ne sera pas communiqué, a indiqué la Chancellerie fédérale à Keystone-ATS.

Hormis Credit Suisse, certaines banques européennes sont restées sous tension comme Société Générale (-1,21%), Deutsche Bank (-1,29%), même si Unicredit a pris 2,72% et Barclays 2,99%.

Du côté des devises et du pétrole ___

L'euro gagnait 0,35% à 1,0615 dollar vers 18H50 GMT.

Les prix du pétrole ont rebondi après un plus bas depuis fin 2021 atteint la veille. Le baril de Brent de la mer du Nord a terminé en hausse de 1,37% à 74,70 dollars, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain a pris 1,09, à 68,35 dollars.

afp/rp