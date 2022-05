Rebond des prix du pétrole après l'annonce d'un embargo de l'UE

Zurich (awp) - Les prix du pétrole repartaient en hausse mercredi, après avoir fléchi la veille. Si les investisseurs demeuraient toujours préoccupés par le ralentissement de la demande, en particulier en Chine, alors que la décision d'un éventuel et brutal resserrement de la politique monétaire de la banque centrale américaine pourrait accentuer le mouvement haussier, la concrétisation d'un embargo progressif de l'UE sur le pétrole russe venait soutenir les cours.

Peu après 09h15, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, le plus échangé, se négociait à 107,62 dollars, soit une hausse de 2,52%. La progression hebdomadaire se fixait elle à 1,10% et à 0,86% sur un mois. En comparaison annuelle, le cours de l'or noir de la mer du Nord a bondi de plus de moitié (+53,86%). Mardi soir, il avait fléchi de 2,42% à 104,97 dollars.

Quant aux 159 litres de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en juin, ils grimpaient à 105,17 dollars, en progrès de 1,46%. La veille au soir, ils avaient lâché 2,62% à 102,41 dollars.

Mercredi, la Commission européenne, par la voix de sa présidente Ursula von der Leyen, a proposé un embargo progressif de l'Union européenne (UE) sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie, en représailles à la guerre en Ukraine. "Nous renoncerons progressivement aux livraisons russes de pétrole brut dans les six mois et à celles de produits raffinés d'ici à la fin de l'année", a-t-elle détaillé devant les eurodéputés à Strasbourg.

Confinements en Chine

La mesure s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle volée de sanctions, la 6e contre la Russie depuis l'invasion par ses troupes de l'Ukraine, destinée à tarir le financement de l'effort de guerre de Moscou.

Le regard des opérateurs se focalise aussi sur la Chine, alors que le confinement massif se prolonge à Shanghai et que la capitale Pékin fait l'objet d'une étroite surveillance, même si le nombre de nouveaux cas tend à diminuer dans les deux mégapoles. Dans ce contexte, l'agence de notation Fitch a révisé mardi à la baisse d'un demi-point de pourcentage son estimation de croissance pour l'Empire du Milieu en 2022, à 4,3% contre 4,8%.

Le chiffre révisé tient compte de l'effet des récents confinements mais aussi le fait que, selon Fitch, les autorités chinoises ne renonceront pas à leur politique "zéro Covid" avant le courant de l'an prochain.

Reste que la Chine et le conflit en Ukraine, ne représentent pas la seule inquiétude des opérateurs. Avec la remontée des taux d'intérêt, l'inflation et les problèmes d'approvisionnement, la croissance économique devrait se révéler plus faible que ce qui était anticipé il y a encore quelques semaines, explique Michael Lynch, président du cabinet Strategic Energy & Economic Research (SEER).

La Fed très attendue

La décision de la Fed, qui devrait remonter mercredi son principal taux directeur d'un demi-point de pourcentage "pourrait avoir un impact sur le marché" et saper un peu plus les cours, selon Bart Melek, de TD Securities. "Les gens redoutent que ces effets sur l'économie ne réduisent la demande à partir de cet été, qu'elle soit très affaiblie", décrit Michael Lynch.

Selon les experts, les opérateurs étaient, en revanche, sensibles au probable relèvement, jeudi, d'environ 400'000 barils par jour en juin par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés de l'accord Opep+. Selon l'agence Bloomberg, l'Opep+ n'est parvenue à augmenter sa production que de 10'000 barils par jour en avril, alors qu'elle en promettait 400'000, faute de capacités suffisantes de nombre de ses membres.

vj/ib