Résultats de sociétés et détente obligataire bénéficient aux Bourses mondiales

New York (awp/afp) - Les marchés boursiers ont repris de l'élan mercredi profitant de la détente des taux souverains et continuant à scruter les résultats d'entreprises.

En Europe, les indice ont unanimement progressé : Paris a gagné 1,46%, Francfort 1,57%, Milan 2,72% et Londres 1,01%. A Zurich, le SMI a gagné 1,75%.

La Bourse de New York a conclu en hausse, portée par une vague de bons résultats d'entreprises et un assouplissement des restrictions liées au Covid-19.

Le Dow Jones a pris 0,86%. Le Nasdaq, à dominante technologique et galvanisé par la redescente des taux obligataires, a avancé de 2,08%. Et l'indice élargi S&P 500 a grimpé de 1,45%.

"L'évolution des taux d'intérêt et l'inflation restent les thèmes principaux depuis le début de l'année", constatent les analystes de Myria.

Le taux d'intérêt de la dette américaine à dix ans perdait 4 points de base par rapport à la clôture de mardi, et en Europe les rendements souverains lâchaient autour de 5 points de base. De quoi ravir les actions et plus particulièrement celles du secteur technologique.

La volatilité a fait son retour depuis deux semaines sur les marchés, alimentée par la crise ukrainienne et l'approche d'un resserrement monétaire des banques centrales, après des années de politique accommodante.

Le marché table désormais sur cinq hausses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed), mais le flou reste concernant l'évolution de ceux de la Banque centrale européennes.

Les investisseurs attendent la publication jeudi de l'indice des prix à la consommation (IPC) de janvier aux États-Unis pour déterminer à quel rythme la Fed va réduire son soutien à l'économie afin de ralentir l'inflation.

"L'IPC de demain sera probablement le catalyseur du prochain mouvement important, surtout s'il est inférieur ou supérieur aux attentes", anticipe Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. Les marchés s'attendent à une inflation annuelle pouvant aller jusqu'à 7,4% en janvier, un sommet en quarante ans.

"Nous nous attendons à une inflation en glissement annuel élevée dans les données de demain", a déclaré mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Un chiffre supérieur à 7%, "comme certains le prédisent, ne serait pas une surprise", a-t-elle convenu.

L'automobile en pole position ___

Les bon résultats des constructeurs japonais Toyota (+0,93%) et Nissan (+5,66%) ont donné un coup d'accélérateur à l'ensemble du secteur : Porsche SE a pris 8,19%, Stellantis 4,08%, Renault 2,67% et Volvo Cars 7,70%. Ford a conclu en hausse de 3,56%, General Motors de 2,55%.

Les constructeurs allemands étaient particulièrement en forme, Volkswagen a gagné 6,14%, BMW 4,05% et Mercedes-Benz 4,57%. La production et le marché automobiles allemands devraient rebondir en 2022 après avoir atteint des niveaux historiquement bas.

Le voyage britannique s'envole ___

Les valeurs du voyage décollaient à la Bourse de Londres mercredi, dans la foulée de commentaires optimistes de grands noms du tourisme sur un retour des réservations à leur niveau prépandémie.

TUI a fini en tête du FTSE-100 avec un bond de 9,70%, suivi de près par la compagnie aérienne britannique Easyjet (+3,58%) et sa rivale IAG (maison mère de British Airways et Iberia, +4,67%).

À Paris, Air France-KLM est grimpé de 3,35% et à Francfort Lufthansa a gagné 2,54%.

Teva revient dans le vert ___

Teva bondissait de 7,18% à New York. Frappé depuis plusieurs années par une crise lui faisant enchaîner de lourdes pertes, le groupe pharmaceutique israélien a dégagé un bénéfice annuel pour la première fois depuis cinq ans.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Les cours du pétrole évoluaient en ordre dispersé après la publication d'une baisse surprise des réserves commerciales de pétrole brut aux États-Unis et alors que les négociations sur le nucléaire iranien se poursuivent.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a progressé de 0,84%, pour clôturer à 91,55 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars a lui gagné 0,33%, pour finir à 89,66 dollars.

L'euro grappillait 0,05% face au billet vert à 1,1421 dollar vers 20H30 GMT.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin oscillait entre territoire positif et négatif pour avancer de 0,73% à 44.551 dollars.

