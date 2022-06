Réunion surprise de la BCE et verdict de la Fed au menu des marchés

Paris (awp/afp) - Les marchés attendaient de pied ferme mercredi matin une réunion exceptionnelle de la Banque centrale européenne exposée à un risque de fragmentation financière en zone euro et un signal clair de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur son relèvement de taux directeurs dans la soirée.

Les indices européens rebondissaient après six reculs consécutifs: Paris reprenait 1,11%, Francfort 1,04%, Londres 0,54% et Milan 2,41% vers 09h40. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI rebondir peu avant 10h20 de 0,17%, après un bref passage dans le rouge.

L'Asie a fini mitigée comme la veille : les indices chinois ont profité d'un indicateur économique favorable mais Tokyo a cédé 1,14%. Shanghai a fini en hausse de 0,5% et Hong Kong prenait 1% dans les derniers échanges. Les ventes de détail en Chine se sont contractées en mai pour le troisième mois d'affilée, mais de façon moins abrupte, à la faveur d'une levée de restrictions sanitaires.

"Aujourd'hui, tous les regards seront tournés sur la réunion de la Fed. Les marchés et les dernières données pourraient forcer la Fed à remonter son taux directeur de 75 points de base, une première depuis 1994, à 1,6%", indique Xavier Chapard, analyste chez LBPAM. L'option d'un relèvement de 50 points de base n'a pas complètement disparu des radars mais l'hypothèse d'une hausse de 75 points a enflé ces derniers jours après la publication d'une accélération des prix à la consommation américaine en mai.

Les révisions à la hausse des anticipations des niveaux des taux des banques centrales "se sont accélérées après la réunion de la BCE et avant les réunions de la Fed, de la Banque d'Angleterre (jeudi) et de la Banque du Japon (vendredi)" et ont pesé sur l'ensemble des actifs financiers, précise M. Chapard.

Les indices boursiers ont connu une série noire ces derniers jours et le marché obligataire a lui aussi subi une correction, victime d'un désengagement massif de peur que le durcissement des conditions financières n'entraîne une récession de la première économie mondiale. Par conséquent, les rendements des emprunts de long terme, qui évoluent en sens opposé de leur prix, ont atteint de nouveaux plus hauts depuis des années, pénalisant ainsi le marché des actions.

Mais mercredi matin, le marché de la dette souveraine se détendait franchement après l'annonce surprise d'une réunion exceptionnelle que la Banque centrale européenne tiendra mercredi matin, moins d'une semaine après avoir annoncé un resserrement de sa politique monétaire pour combattre l'inflation qui s'est accompagnée d'un écart accru des coûts d'emprunt entre les Etats de la zone euro.

Les taux sur les dettes publiques des pays dits périphériques jugés plus fragiles ont augmenté beaucoup plus que les taux allemands. Mais mercredi vers 09h45, le rendement italien de maturité 10 ans (à 3,93%) redescendait sous le seuil des 4%, un niveau franchi lundi et remontant à fin 2013.

Les responsables de la BCE ont déjà martelé qu'ils étaient prêts à intervenir d'urgence si le risque de fragmentation sur le marché de la dette souveraine prenait de l'ampleur mais beaucoup d'observateurs ont déploré l'absence de solution concrète présentée par l'institution.

Les ambitions de Softbank pour sa filiale Arm

Le géant des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group (- 0,09% à 5.028 yens) prévoierait désormais d'introduire sa filiale Arm, géant britannique des microprocesseurs, à la Bourse de Londres en plus de celle de New York, selon des informations de l'agence Bloomberg, qui évoque une demande du gouvernement britannique en ce sens. SoftBank Group avait annoncé au début de l'année vouloir coter Arm en Bourse d'ici fin mars 2023.

Whitbread fait mieux que prévu

Le groupe britannique Whitbread, maison mère des hôtels Premier Inn, s'envolait de 3,74% à 2.662 pence vers 09h50, après avoir annoncé des ventes "très solides et supérieures aux attentes au Royaume-Uni et en Allemagne" pour son premier trimestre décalé.

Le pétrole se stabilise

Les prix du pétrole se stabilisaient vers 09h30: le prix du baril de WTI américain grappillait 0,04% à 118,97 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord s'effritait de 0,10% à 121,05 dollars.

Sur le marché des devises, l'euro montait de 0,70% face au dollar, à 1,0490 dollar contre 1,0416 dollar mardi à 21H00 GMT.

afp/vj