Rockhopper Exploration PLC - société d'exploration pétrolière et gazière basée à Salisbury, en Angleterre, qui détient des intérêts importants dans les îles Falkland - prend note de la mise à jour de Navitas Petroleum LP concernant l'actif Sea Lion. Navitas a identifié des navires de production, de stockage et de déchargement flottants appropriés et disponibles, et travaille activement avec les principaux fournisseurs de l'industrie pour sécuriser tous les équipements à long terme, en continuant à viser la décision finale d'investissement de la phase 1 de Sea Lion en 2024 et la première huile à la fin de 2026.

Elle ajoute que les ressources brutes 2C passent de 712 millions de barils à 791 millions de barils. Rockhopper détient une participation directe de 35 % dans Sea Lion et dans les licences associées du bassin des Malouines du Nord et bénéficie de divers prêts de Navitas en rapport avec le développement, qui sont détaillés dans les annonces précédentes.

Cours actuel de l'action : 10,67 pence, en hausse de 3,3%.

Variation sur 12 mois : +20%.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

