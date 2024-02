La roupie indienne a légèrement augmenté lundi grâce à l'afflux de dollars, bien que la demande de fin de mois pour le billet vert de la part des importateurs, y compris les compagnies pétrolières locales, soit susceptible de limiter les gains, ont déclaré les traders.

La roupie était à 82,9025 contre le dollar américain à 10:20 IST, en hausse de 0,04% par rapport à sa clôture à 82,9375 dans la session précédente.

L'indice du dollar était proche de 104 alors que la plupart des devises asiatiques se sont affaiblies, la roupie indonésienne perdant 0,2% et menant les pertes.

Les flux continus sur le marché obligataire devraient aider la roupie, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle augmente de manière substantielle en raison de la demande des importateurs en fin de mois, a déclaré un cambiste d'une banque publique.

Les compagnies pétrolières ont été vues en train d'acheter des dollars au début des échanges lundi, a ajouté le cambiste.

Pendant ce temps, les primes à terme dollar-rupee se sont légèrement redressées, avec le rendement implicite à un an en hausse de 2 points de base à 1,74% après avoir chuté à son niveau le plus bas depuis décembre vendredi.

Alors que le biais "favorise les haussiers de la roupie", la demande en dollars locaux devrait maintenir la roupie dans une fourchette comprise entre 82,75 et 83,10 à court terme, a déclaré Dilip Parmar, un analyste de recherche sur les devises étrangères chez HDFC Securities.

Les investisseurs se concentreront sur une série de remarques des responsables de la banque centrale américaine prévues cette semaine et sur l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) - la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale.

"À un moment donné, je pense qu'il sera approprié de réduire la politique monétaire restrictive, probablement plus tard cette année", a déclaré le président de la Fed de New York, John Williams, dans une interview accordée à Axios et publiée vendredi.

Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs évaluent actuellement à 20 % la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en mai, contre près de 90 % un mois plus tôt. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction d'Eileen Soreng)