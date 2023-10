La société de capital-investissement SK Capital Partners a racheté à Amberjack Capital Partners la société américaine de services de gestion des déchets pétroliers Milestone Environmental Services pour un montant non divulgué, ont annoncé les deux sociétés mercredi.

Cette acquisition reflète l'augmentation des programmes de réduction des gaz à effet de serre proposés aux industries pétrolières, énergétiques et pétrochimiques, ainsi que les crédits d'impôt disponibles pour les projets de captage et de stockage du carbone (CSC).

Milestone considère le stockage permanent du carbone comme une extension de son activité d'élimination des déchets pétroliers dans les principaux gisements de schiste des États-Unis, a déclaré le PDG Gabriel Rio. Les revenus tirés de la collecte et de l'élimination du carbone pourraient à terme être équivalents à ceux qu'elle tire de l'élimination des déchets pétroliers.

La société prévoit deux projets de stockage de dioxyde de carbone (CO2) dans le bassin permien, le principal gisement de pétrole de schiste des États-Unis, où elle collecte et enfouit actuellement les déchets de forage et l'eau contaminée par le pétrole. Le premier projet pourrait commencer à injecter du CO2 dès 2025 et stocker 2,5 millions de tonnes de carbone par an.

Milestone complétera les projets de stockage d'Exxon Mobil, Occidental Petroleum et Chevron au Texas et en Louisiane. Ses relations avec les producteurs de pétrole et de gaz et son expérience en matière de puits d'évacuation des eaux usées lui permettent de surmonter les inquiétudes liées à sa taille, a déclaré M. Rio.

"Nous comprenons vraiment la géologie et la manière de remettre les flux de déchets dans le sol, de les éloigner des eaux souterraines et de les sécuriser en permanence", a déclaré M. Rio.

Selon Amar Gujral, directeur général de LEK Consulting, la société, dont le chiffre d'affaires se situe entre 100 et 300 millions de dollars, représente une part importante de l'argent actuellement dépensé pour la gestion des déchets pétroliers dans les deux plus grands champs de schiste du Texas.

Jack Norris, directeur général de SK Capital, qui supervise les investissements dans les matériaux et les produits chimiques, a déclaré que sa société fournissait à Milestone une "structure de capital qui lui permet de mettre en œuvre sa stratégie". Il n'a pas voulu divulguer son investissement dans Milestone ni ce qu'il mettra à disposition pour les projets de stockage du carbone.

Selon Charles McConnell, directeur exécutif du Centre pour la gestion du carbone dans l'énergie à l'université de Houston, les nouvelles entreprises d'élimination du carbone ont du mal à convaincre les émetteurs industriels de faire confiance aux petites entreprises.

"Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un marché pour les entreprises qui arrivent tardivement sur le marché", a-t-il déclaré, ajoutant que les émetteurs veulent des fournisseurs qui ont les poches bien garnies. "Il s'agit d'une industrie naissante où tout le monde se demande qui va tenir le sac en cas de fuite.

Graham Bain, vice-président de la société de conseil Enverus Intelligence, a déclaré que de plus en plus d'entreprises pétrolières se tourneraient vers le stockage du CO2.

"Il y a certainement de la place pour de plus petits acteurs dans le Permien qui peuvent tirer parti de l'infrastructure d'élimination des déchets et des relations avec les producteurs de pétrole, a-t-il déclaré.