(Alliance News) - Sabien Technology Group PLC a déclaré mardi avoir signé, avec Parris Group Ltd, un second protocole d'accord avec City Oil Field Inc pour restructurer l'actionnariat de b.grn Group Ltd.

Le fournisseur de solutions de stratégie d'agrégation verte basé à Londres détient actuellement 33,3 % de b.grn, tandis que Parris détient 66,7 % de la société à vocation spéciale.

En vertu du nouvel accord, b.grn sera désormais détenue à parts égales par Sabien, Parris et COF.

L'accord permet également à b.grn de détenir les droits de fabrication des systèmes d'huile verte régénérée sous licence de COF, et de disposer d'une option d'investissement dans les fonds propres de COF.

COF est une entreprise technologique qui se consacre au recyclage durable des matières plastiques.

L'accord intervient après que b.grn a conclu en novembre un contrat contraignant avec COF pour la première usine de recyclage de 24 tonnes de plastique en huile utilisant le système d'huile verte régénérée de COF dans les Midlands, qui traite les plastiques en fin de vie.

Le mois dernier, un autre accord a été conclu entre b.rgn, COF, Hamyang Corp et Woori Technology pour la mise en œuvre du projet de cluster de recyclage.

Le projet de cluster de recyclage "combine une usine de transformation du plastique en huile COF, équipée d'une technologie de ferme verte intelligente qui utilise l'énergie thermique résiduelle de l'usine de recyclage", a expliqué Sabien Technology.

Mardi, Sabien a également annoncé qu'elle avait obtenu le droit d'entreprendre des projets de recherche avec des universités britanniques de premier plan afin d'améliorer sa compréhension des systèmes RGO dans le cadre d'un accord avec COF. Il régira également les droits de propriété respectifs de toute propriété intellectuelle liée à la recherche.

Richard Parris, président exécutif de Sabien, a déclaré : "Sabien est très heureux d'accueillir COF dans la famille d'entreprises b.grn et de diriger l'internationalisation économique de leur technologie RGO. Au cours des 18 derniers mois, nous avons développé une vision commune pour diffuser la technologie RGO à l'échelle mondiale en tant que solution clé au problème des déchets plastiques.

"Avec ces accords supplémentaires signés avec COF, et l'accord de recherche à venir, b.grn est idéalement positionné pour décrocher des investissements externes et lancer des projets RGO à l'échelle internationale."

Les actions de Sabien étaient en hausse de 7,9 % à 15,11 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

