San Leon Energy PLC - Société de production, de développement et d'exploration de pétrole et de gaz axée sur le Nigeria - Confirme avoir reçu des conditions commerciales acceptables de la part de deux bailleurs de fonds potentiels, qui en sont aux dernières étapes de la négociation. Espère signer la documentation complète avec l'un de ces bailleurs de fonds à relativement court terme.

Les fonds devraient être reçus d'ici la fin du mois de mars. Cela permettrait à San Leon d'entreprendre d'autres investissements dans Energy Link Infrastructure Malta Ltd et de régler, dans leur intégralité, les créanciers en souffrance. Note que certains créanciers commerciaux, qui totalisent 5 millions USD, ont exercé une pression croissante et, dans certains cas, ont envoyé des lettres juridiques avant d'agir. San Leon reste en contact avec ses créanciers et l'attente de fonds provenant du refinancement rassure un certain nombre d'entre eux. En outre, la société conclut qu'elle ne recevra pas de fonds de Tri Ri Asset Management Corp et qu'elle étudie ses options en ce qui concerne sa position contractuelle avec TRAM. Les actions restent suspendues.

Cours actuel de l'action : suspendu à 16,14 pence à Londres ce lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 99

