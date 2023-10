San Leon Energy PLC - société de production, de développement et d'exploration de pétrole et de gaz axée sur le Nigeria - déclare être à un "stade très avancé" en ce qui concerne l'obtention d'une facilité de prêt alternative. Elle indique qu'afin de permettre la conclusion des discussions, Toscafund Asset Management LLP a fourni à San Leon une lettre de rachat et de libération qui comprend une disposition de statu quo. Toscafund s'engage à ne pas exiger le remboursement du prêt ou à ne pas faire jouer la sécurité avant vendredi. "Le conseil d'administration de San Leon pense qu'une conclusion sur une facilité de prêt alternative sera trouvée à très court terme et fournira une mise à jour aux actionnaires et aux créanciers à ce moment-là", déclare San Leon.

Cours actuel de l'action : 16,14 pence par action

Variation sur 12 mois : en baisse par rapport aux 3 900 pence du 10 octobre 2022

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

