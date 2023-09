San Leon Energy PLC - société de production, de développement et d'exploration pétrolière et gazière centrée sur le Nigeria - annonce une nouvelle prolongation des dates limites pour les transactions proposées avec Midwestern Oil & Gas Co Ltd et les nouveaux investissements conditionnels de la société dans Energy Link Infrastructure (Malta) Ltd. Toutes les dates d'échéance ont été repoussées au 30 septembre. Des discussions sont en cours avec Midwestern pour déterminer si une révision potentielle de la transaction peut être convenue afin de permettre sa réalisation alors que les nouvelles facilités de crédit d'eroton et l'acquisition de Sahara OML 18 continuent d'être retardées pour des raisons indépendantes de la volonté de la société. Il n'y a aucune garantie que de telles conditions révisées soient acceptées. En outre, la société reste en pourparlers avec une tierce partie en vue d'obtenir une facilité de crédit alternative de 50 millions USD. En outre, la société reste en pourparlers avec ELI concernant d'autres investissements potentiels d'un montant maximum de 37,0 millions d'USD dans ELI, qui seraient conditionnés par la conclusion de la facilité de prêt alternative de 50,0 millions d'USD.

Cours actuel de l'action : 16,14 pence

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

