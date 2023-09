San Leon Energy PLC - société de production, de développement et d'exploration pétrolière et gazière centrée sur le Nigeria - poursuit ses discussions avec un tiers en vue d'obtenir une nouvelle facilité de crédit de 50 millions de dollars, qui, une fois conclue, devrait servir, entre autres, à rembourser le prêt de 5 millions de dollars contracté au mois d'août. Le produit du nouveau prêt serait également utilisé pour réaliser d'autres investissements dans ELI et satisfaire les obligations en cours envers ses créanciers. Compte tenu de la poursuite des discussions, le prêt initial a été prolongé jusqu'au 30 septembre.

Cours actuel de l'action : 16,14 pence

Variation sur 12 mois : en forte baisse par rapport à 3 905,00 pence

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

