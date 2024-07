Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluent sans direction claire lundi, patientant avant une semaine qui s'annonce dense entre les résultats d'entreprise et la réunion de la banque centrale américaine.

Wall Street a ouvert mitigée: vers 13H50 GMT, le Nasdaq progressait de 0,72%, le S&P 500 de 0,21%, tandis que le Dow Jones cédait 0,32%.

Dans le même temps en Europe, la Bourse de Paris cédait 0,81% après une ouverture pourtant positive. Francfort perdait 0,20% et Milan 0,39%. Londres s'octroyait en revanche 0,44%. A Zurich, le SMI cédait marginalement 0,02%.

"Les investisseurs se préparent à l'agenda chargé de cette semaine avec" des données d'inflation en Europe, les décisions de politiques monétaires des banques centrales britannique, japonaise et américaine, la publication des chiffres de l'emploi américain de juillet, et toute une série de résultats d'entreprise, "avec l'accent mis sur la mégatechnologie américaine", prévoit Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

Meta publiera en effet ses résultats mercredi, avant Apple et Amazon jeudi.

Les résultats des géants technologiques américains sont attendus "avec une certaine nervosité après les déceptions de Tesla et d'Alphabet la semaine dernière", commentent les analystes de Deutsche Bank.

Du côté des banques centrales, "il ne fait pas de doute que la Réserve fédérale (Fed) va bientôt entamer son cycle de baisse des taux", selon les analystes de Deutsche Bank, mais une baisse des taux directeurs de la banque centrale américaine n'est pas attendue pour mercredi.

François Rimeu, stratégiste senior de Crédit Mutuel AM, estime "que les progrès réalisés sur l'inflation depuis avril et le rééquilibrage sur le marché du travail permettront au président de la Fed, Jerome Powell, d'ouvrir la voie à une détente de la politique monétaire américaine, mais que davantage de signes de désinflation sont encore nécessaires."

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans reculait à 4,16% vers 13H45 GMT, contre 4,19% vendredi en clôture.

Philips salué ___

Le fabricant néerlandais de dispositifs médicaux Philips a indiqué lundi avoir enregistré une hausse des commandes, pour la première fois depuis longtemps, signal encourageant pour le groupe qui remonte la pente après un rappel massif d'appareils défectueux.

Le titre s'envolait de 13,40% à Amsterdam.

Heineken s'émousse ___

Le brasseur néerlandais Heineken chutait de 9,11% à Amsterdam après la publication de résultats trimestriels en dessous des attentes des analystes.

"Bien que le groupe ait gagné des parts sur la plupart de ses marchés en dépit d'une concurrence accrue, les volumes ont été plus faibles que prévu. Cela signifie que les hausses de prix ont dû faire l'essentiel du travail au cours du premier semestre", note Aarin Chiekrie, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Manque d'appétit pour McDonald's ___

La chaîne de restauration rapide américaine McDonald's a publié lundi des résultats bien inférieurs aux attentes au deuxième trimestre, subissant un recul des ventes dans le monde entier en particulier au Moyen-Orient et en Chine.

Son action grappillait 0,82% à New York.

Le bitcoin grimpe grâce à Trump ___

Le bitcoin grimpait de 2,11% à 69.439 dollars vers 13H45 GMT, propulsé par les déclarations du candidat républicain Donald Trump qui a promis d'être "le président pro-innovation et pro-bitcoin" s'il est réélu. A New York, les actions de Coinbase (+3,95%), Bitfarms (+3,16%) et Riot Platforms (+5,54%) en profitaient aussi.

Les cours du pétrole hésitaient lundi, soutenus par les craintes d'un embrasement militaire entre Israël et le Hezbollah, mais pénalisés par les perspectives de la demande la Chine, première importatrice de pétrole mondiale.

Vers 13H45 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, valait 81,20 dollars (-0,09%).

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, grappillait 0,60%, à 77,62 dollars.

Sur le marché des changes, la devise britannique se repliait de 0,16% face au billet vert, à 1,2846 dollar, et gagnait 0,20% face à l'euro, à 84,19 pence pour un euro.

afp/rp