Selon une équipe de scientifiques européens, la vague de chaleur qui sévit en Arabie saoudite et qui est à l'origine de la mort de 1 300 personnes lors du pèlerinage du haj ce mois-ci a été aggravée par le changement climatique.

Du 16 au 18 juin, les températures ont atteint 47 degrés Celsius (117 degrés Fahrenheit) à certains moments et ont dépassé 51,8 °C à la Grande Mosquée de La Mecque.

La chaleur aurait été inférieure d'environ 2,5 °C sans l'influence du changement climatique causé par l'homme, selon une analyse d'attribution des conditions météorologiques réalisée par ClimaMeter.

ClimaMeter réalise des évaluations rapides du rôle du changement climatique dans des événements météorologiques particuliers.

Les scientifiques ont utilisé les observations satellitaires des quatre dernières décennies pour comparer les régimes climatiques de 1979 à 2001 et de 2001 à 2023.

Bien que des températures dangereuses aient été enregistrées depuis longtemps dans cette région désertique, ils ont déclaré que la variabilité naturelle n'expliquait pas l'ampleur de la vague de chaleur de ce mois-ci et que le changement climatique l'avait rendue plus intense.

L'évaluation a également révélé que des événements similaires s'étaient produits en Arabie saoudite en mai et en juillet, mais que le mois de juin connaissait aujourd'hui des vagues de chaleur plus sévères.

"La chaleur mortelle qui a sévi pendant le haj de cette année est directement liée à la combustion de combustibles fossiles et a touché les pèlerins les plus vulnérables", a déclaré Davide Faranda, un scientifique du Centre national de la recherche scientifique (France) qui a collaboré à l'analyse ClimaMeter.

Le changement climatique a rendu les vagues de chaleur plus chaudes, plus fréquentes et plus durables. Les conclusions précédentes des scientifiques du groupe World Weather Attribution suggèrent qu'en moyenne, au niveau mondial, une vague de chaleur est plus chaude de 1,2 °C (2,2 °F) qu'à l'époque préindustrielle.

Les autorités médicales n'attribuent généralement pas les décès à la chaleur, mais plutôt aux maladies coronariennes ou cardiaques liées à la chaleur et exacerbées par les températures élevées. Néanmoins, les experts ont déclaré qu'il était probable que la chaleur extrême ait joué un rôle dans un grand nombre des 1 300 décès survenus au cours du haj.

"L'idée qu'une activité aussi essentielle à la foi musulmane soit aujourd'hui aussi dangereuse doit nous alerter", a déclaré Mohamed Adow, directeur de l'organisation à but non lucratif Power Shift Africa. "L'Arabie saoudite est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et elle agit souvent pour contrecarrer et retarder l'action climatique. Elle doit se rendre compte que ses actions ont des conséquences".

L'Arabie saoudite est le deuxième producteur de pétrole au monde, après les États-Unis, et la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco est la plus grande entreprise émettrice de gaz à effet de serre au monde. Elle est responsable de plus de 4 % des émissions historiques de carbone dans le monde, selon une base de données des émissions des majors du carbone. (Reportage de Gloria Dickie à Londres ; rédaction de Barbara Lewis)