(Alliance News) - Serica Energy PLC a revu mardi à la baisse ses prévisions de production, ce qui a fait chuter ses actions, alors qu'elle est confrontée à une montée en puissance plus lente que prévu de deux actifs après les fermetures estivales.

Les actions de Serica ont chuté de 9,9% à 241,40 pence chacune à Londres mardi en fin de matinée.

La société pétrolière et gazière britannique axée sur la mer du Nord a déclaré que le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 a chuté de 3,6 % à 340,6 millions de livres sterling, contre 353,5 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a toutefois augmenté de 53 %, passant de 194,5 millions de livres sterling à 298,3 millions de livres sterling.

La société a enregistré un revenu de couverture non réalisé de 20,5 millions de livres sterling, après avoir subi une perte de 56,4 millions de livres sterling l'année précédente. En outre, elle a comptabilisé 139,6 millions de livres sterling sur l'acquisition, alors qu'elle n'en avait pas comptabilisé l'année précédente.

"La finalisation de l'acquisition de Tailwind en mars a représenté un changement d'échelle et de diversité pour Serica, réalisant ainsi un objectif stratégique de longue date. Nous avons toujours affirmé notre intention de continuer à investir dans le portefeuille élargi, de l'enrichir de manière disciplinée si les bonnes opportunités se présentent et de continuer à distribuer des liquidités aux actionnaires", a déclaré Mitch Flegg, directeur général de Serica.

"La situation actuelle de Serica et l'optimisme reflété dans ses plans d'investissement ne doivent pas masquer le fait que nous partageons les inquiétudes généralisées au sein du secteur quant à la santé de l'industrie offshore en amont du Royaume-Uni, compte tenu du régime fiscal actuel et des incertitudes futures".

Serica a augmenté son dividende intérimaire de 13 %, à 9 pence par action, contre 8 pence un an plus tôt.

Cependant, elle a revu à la baisse ses prévisions de production. Elle s'attend désormais à ce que la production de 2023 se situe entre 40 000 et 45 000 barils d'équivalent pétrole par jour, "en raison d'une montée en puissance plus lente que prévu de la production des plates-formes de Bruce et de Triton après les fermetures estivales planifiées". Elle avait précédemment prévu une production comprise entre 40 000 et 47 000 barils équivalent pétrole par jour.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.