Suncor Energy, le deuxième producteur de pétrole du Canada, se concentrera cette année sur la réduction des coûts d'exploitation de ses mines de sables bitumineux, a déclaré jeudi le PDG Rich Kruger, alors que la société poursuit ses efforts pour remédier à une sous-performance de longue date.

Suncor, dont le siège est à Calgary, tente d'améliorer la sécurité et l'efficacité après une série d'accidents mortels sur les sites de sables bitumineux ces dernières années et des problèmes de stabilité des pentes dans sa mine de Fort Hills, dans le nord de l'Alberta.

Les mines de bitume de la société ont produit plus de 600 000 barils par jour (bpj) en 2023, qui ont été transformés en brut synthétique et représentent la majeure partie de la production totale de Suncor, qui s'élève à 746 000 bpj.

Mais les coûts d'exploitation de ses usines de sables bitumineux, notamment Fort Hills et le projet Syncrude, varient entre 28 et 38 dollars le baril, contre environ 22 dollars le baril pour les activités d'extraction et de valorisation de son rival Canadian Natural Resources.

"Nous savons exactement quel est l'écart concurrentiel de nos coûts unitaires par rapport aux meilleurs de leur catégorie", a déclaré M. Kruger lors d'un appel téléphonique pour discuter des résultats de Suncor. "Fondamentalement, en tant qu'entreprise, nous améliorerons notre rendement en matière de coûts à mesure que nos activités minières amélioreront leur rendement.

Le déplacement du minerai est l'élément de coût le plus élevé de la production de bitume, a déclaré M. Kruger. Pour y remédier, Suncor achète de plus gros camions de transport et accélère les opérations autonomes.

L'entreprise doublera sa flotte de camions de transport autonomes à 91 véhicules cette année afin que tout le minerai de l'usine de base soit transporté de façon autonome, a indiqué M. Kruger, ajoutant que chaque conversion permet d'économiser environ 1 million de dollars canadiens (741 455 $) par camion par année.

L'usine de base de Suncor et Syncrude sont exploitées depuis des décennies et sont les plus anciennes mines des sables bitumineux. Une partie de la sous-performance des coûts est due à l'âge et à la configuration de ces actifs, a déclaré le chef de la direction.

"Nous évaluons également d'autres solutions pour combler notre déficit structurel par le biais d'autres scénarios d'exploitation ou de technologies différentes dans nos mines", a-t-il ajouté.

M. Kruger, ancien cadre d'Exxon Mobil, a été nommé PDG l'année dernière, en remplacement de Mark Little, qui avait démissionné à la mi-2022 à la suite du décès d'un ouvrier sur un site de Suncor.

Le départ de M. Little est intervenu après que la société d'investissement activiste Elliott Management a pris une participation dans l'entreprise et exigé des changements, notamment une refonte du conseil d'administration.

Mercredi, Suncor a déclaré que Russ Girling, qui a rejoint le conseil d'administration en 2021 après avoir quitté son poste de PDG de la société de pipelines TC Energy, avait été nommé président du conseil d'administration.

Suncor a annoncé mercredi des bénéfices pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes des analystes, grâce à une augmentation de la production. Ses actions sont restées stables à 45,36 dollars canadiens à la Bourse de Toronto jeudi.

(1 $ = 1,3487 dollar canadien)