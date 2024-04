Le producteur de sables bitumineux Syncrude Canada, détenu majoritairement par Suncor Energy, paiera 390 000 dollars canadiens (287 187,04 dollars) après avoir plaidé coupable à une accusation en matière de santé et de sécurité liée au décès d'un travailleur sur l'un de ses sites en 2021, a déclaré le gouvernement de l'Alberta lundi.

Le travailleur utilisait une excavatrice pour construire une berme sur un site près de Fort McKay, dans le nord de l'Alberta, lorsque le talus sur lequel se trouvait l'excavatrice s'est affaissé dans l'eau, a déclaré l'Alberta Occupational Health and Safety dans un communiqué. La cabine de l'excavatrice a été submergée et le travailleur s'est noyé.

Il s'agit de l'un des cinq décès survenus sur des sites de sables bitumineux exploités par Suncor, le deuxième producteur de pétrole du Canada, entre la fin 2020 et la mi-2022. Ces décès ont contribué à la pression exercée par la société d'investissement activiste Elliot, basée aux États-Unis, en faveur d'une refonte de la gestion et des opérations de Suncor, et ont entraîné la démission de l'ancien PDG, Mark Little.

Le 4 avril, Syncrude Canada a plaidé coupable à une accusation de ne pas avoir assuré la santé et la sécurité d'un travailleur, tandis que quatre autres accusations portées en vertu de la loi albertaine sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act) ont été retirées.

Dans le cadre d'un programme connu sous le nom de "peines créatives", la société versera 390 000 dollars canadiens à deux centres de l'université de l'Alberta et à l'Alberta Municipal Health and Safety Association pour l'aider à développer des pratiques plus sûres en matière de creusement de tranchées et de travaux d'excavation.

Suncor n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Dans le rapport annuel de la société, publié le mois dernier, le PDG Rich Kruger a déclaré qu'il n'y avait eu aucun décès ni aucune blessure mettant la vie en danger en 2023. (1 $ = 1,3580 dollar canadien) (Reportage de Nia Williams en Colombie-Britannique ; Rédaction de Leslie Adler)