La société nord-américaine d'oléoducs TC Energy, qui cherche à vendre des actifs et à réduire sa dette, a annoncé jeudi qu'elle allait se séparer de son activité d'oléoducs et se concentrer sur le transport de gaz naturel, estimant que les deux activités auraient plus de valeur séparément.

TC a déclaré qu'elle prévoyait d'achever la scission au cours du second semestre de 2024.

La société TC, basée à Calgary (Alberta), a déjà fait part de son intention de vendre des actifs cette année afin de réduire sa dette et de financer ses autres projets, tels que le gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique, qui est confronté à d'importants dépassements de coûts. Lundi, la société a déclaré qu'elle céderait à Global Infrastructure Partners (GIP) une participation de 40 % dans ses gazoducs Columbia Gas Transmission et Columbia Gulf Transmission pour un montant de 5,2 milliards de dollars canadiens (3,95 milliards d'euros).

Le secteur des liquides de TC est surtout connu pour son oléoduc Keystone, un conduit de pétrole reliant l'Alberta aux raffineries américaines, qui a été construit par la compagnie pétrolière américaine.

fuit au Kansas

à la fin de l'année dernière.

TC a déclaré dans un communiqué que la scission générerait une plus grande valeur pour les actionnaires en permettant à chaque société de se concentrer sur sa propre croissance et ses propres activités. (Reportage de Rod Nickel à Winnipeg, Manitoba ; rédaction de Jonathan Oatis et Diane Craft)