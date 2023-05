(Alliance News) - Tesco PLC a annoncé une nouvelle série de baisses de prix sur les pâtes et l'huile de cuisson de sa propre marque, alors qu'il constate que la déflation fait son chemin jusqu'aux produits de première nécessité.

Le plus grand supermarché du Royaume-Uni baisse le prix de 30 produits, avec 15 pence de moins sur les paquets de 500g et 1kg de pâtes de marque propre, 14 pence de moins sur le litre d'huile végétale et 15 pence de moins sur le litre d'huile de tournesol.

Cette mesure fait suite à la baisse du prix de certaines gammes de pain et de beurre opérée la semaine dernière par plusieurs supermarchés en réaction à la chute des prix des produits de base.

J Sainsbury PLC et Tesco ont également réduit récemment le prix du lait d'au moins 5 pence, suivis par Aldi, Lidl et Asda.

Ces réductions interviennent alors que l'inflation des prix des produits alimentaires a bondi de plus de 19 % en mars par rapport à l'année précédente, les coûts de l'énergie et de la chaîne d'approvisionnement ayant été répercutés sur les consommateurs.

Tesco a annoncé ses dernières baisses de prix alors que Downing Street organisait un "Sommet de la ferme à la fourchette", réunissant des représentants des agriculteurs et des organisations professionnelles de l'alimentation et de la distribution, ainsi que des dirigeants de supermarchés, pour discuter de l'objectif du gouvernement de stimuler la coopération tout au long de la chaîne d'approvisionnement et la résilience du secteur, et de lutter contre l'inflation galopante des denrées alimentaires.

Ashwin Prasad, directeur des produits chez Tesco, a déclaré : "La déflation se profile à l'horizon : "Alors que nous constatons une déflation sur les produits de première nécessité tels que les pâtes et l'huile de cuisson, nous sommes heureux de faire profiter nos clients de ces économies.

"Nous espérons qu'en réduisant les prix de ces 30 produits que l'on achète semaine après semaine, nous pourrons aider les clients à dépenser moins".

Aldi a ensuite indiqué qu'il réduisait également le prix de certaines de ses pâtes et de son huile de cuisson, à 1,85 GBP pour un litre d'huile végétale et à 2,25 GBP pour un litre d'huile de tournesol.

Les paquets de 500g de pâtes spaghetti et penne Everyday Essentials du discounter baissent respectivement à 28p et 41p, tandis que d'autres paquets de 500g de penne, spaghetti et macaroni baissent de 79p à 75p.

source : PA

