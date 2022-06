Tokyo en repli après le rapport sur l'emploi américain

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo démarrait lundi en petite baisse, lestée comme les marchés occidentaux vendredi par le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, dont la robustesse pourrait donner plus de latitude à la Réserve fédérale américaine (Fed) pour son resserrement monétaire.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,24% à 27.693,63 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix cédait 0,26% à 1.928,07 points.

"Avec les statistiques de l'emploi américain, les espoirs d'une hausse de taux de la Fed plus limitée en septembre se sont évanouis" résumait Shoji Hirakawa, stratégiste de l'institut de recherche Tokai Tokyo cité par l'agence Bloomberg.

La Fed resserre actuellement sa politique monétaire pour contrer l'inflation élevée aux Etats-Unis, mais avait indiqué qu'elle veillerait à ne pas casser la dynamique de la croissance économique et de l'emploi. Les chiffres du marché de l'emploi américain en mai, meilleurs que prévu, devraient ainsi lui donner une plus grande marge de manoeuvre.

Du côté des valeurs

DAIICHI SANKYO: à contre-courant de la tendance du marché tokyoïte, le titre du groupe pharmaceutique Daiichi Sankyo bondissait de 2,4% à 3.359 yens. Le groupe et son partenaire anglo-suédois AstraZeneca ont dévoilé dimanche des résultats positifs d'une étude clinique de phase III sur leur biomédicament Enhertu contre le cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez les femmes. Enhertu est déjà autorisé aux Etats-Unis et en Europe notamment, mais ces nouvelles données positives pourraient encore étendre les patients éligibles.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole continuait de grimper lundi matin en Asie, alors que le géant pétrolier saoudien Aramco a augmenté plus que prévu ses prix pour ses expéditions de juillet vers l'Asie et l'Europe. Vers 00H40 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 1,11% à 120,19 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 1,15% à 121,10 dollars.

Le yen s'appréciait un peu face au dollar, à raison d'un dollar pour 130,74 yens après 00H50 GMT contre 130,88 yens vendredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise remontait aussi légèrement par rapport à l'euro, qui valait 140,15 yens contre 140,30 yens vendredi.

Le cours de la monnaie européenne était stable face au billet vert, un euro se négociant pour 1,0720 dollar contre 1,0719 dollar en fin de semaine dernière.

