Total claque la porte de l'American Petroleum Institute

Le groupe français Total a annoncé vendredi son intention de se retirer du puissant American Petroleum Institute (API), qui regroupe des industriels américains du secteur des hydrocarbures, en raison de divergences sur la question climatique.

"Total annonce sa décision de ne pas renouveler son adhésion pour 2021", indique dans un communiqué l'entreprise, qui emploie près de 7000 personnes aux États-Unis.

A l'issue d'une revue de routine de ses adhésions à diverses associations professionnelles, Total estime que les positions de l'API sont seulement "partiellement alignées" avec les siennes sur le climat.

Le groupe lui reproche notamment "son soutien au relâchement de la réglementation américaine sur les émissions de méthane", son adhésion à un groupe de pression opposé aux soutiens aux véhicules électriques ou encore des positions éloignées des siennes sur le principe de tarification du carbone.

"Par ailleurs, l'API s'est engagée lors des récentes élections en faveur de candidats qui s'étaient exprimés contre le soutien des Etats-Unis à l'Accord de Paris" sur le climat, ajoute Total.

Organisation centenaire basée à Washington, l'API revendique plus de 600 entreprises membres du secteur pétrolier et gazier.

Elle s'était aussi il y a quelques mois félicitée de la volonté du gouvernement de Donald Trump de lancer la procédure de vente de concessions pétrolières et gazières dans le refuge national de la faune de l'Arctique, où vivent des ours polaires et des caribous.

"Dans le cadre de notre Ambition climat publiée en mai 2020, nous nous sommes engagés à nous assurer, de manière transparente, que les associations professionnelles auxquelles nous adhérons portent des positions et des messages alignés avec ceux du groupe dans la lutte contre le réchauffement climatique", a souligné Patrick Pouyanné, PDG de Total, cité dans le communiqué.

"Cette transparence répond aux attentes de nos parties prenantes, mais c'est également un gage indispensable de la crédibilité de notre stratégie", a-t-il jugé.

Le britannique BP avait quitté l'an dernier trois associations pétrolières américaines qui ne respectent pas ses objectifs en matière de lutte contre le changement climatique - mais pas l'API, dont les positions sont toutefois seulement "partiellement alignées" avec les siennes.

