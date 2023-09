TotalEnergies devrait présenter le potentiel de ses découvertes pétrolières en Namibie lors d'une journée investisseurs la semaine prochaine. L'entreprise énergétique française continue de miser sur le pétrole et le gaz pour augmenter ses bénéfices tout en développant ses activités à faible émission de carbone.

Le groupe a déclaré ce mois-ci qu'il envisageait un projet pétrolier et gazier de 9 milliards de dollars au Suriname. Les analystes sont désormais impatients d'en savoir plus sur ses récentes activités d'exploration au large de la Namibie, qui ne produit pas de pétrole ni de gaz à l'heure actuelle, mais qui pourrait devenir l'un des 15 premiers producteurs de pétrole d'ici à 2035.

"La Namibie pourrait devenir la plus grande découverte jamais réalisée par TotalEnergies en offshore profond, dépassant potentiellement le bloc 17 en Angola - le dernier bloc "en or" de TotalEnergies", a déclaré Bertrand Hodée, analyste chez Kepler Cheuvreux.

Il estime que deux nouveaux blocs en Namibie, où Shell a également annoncé des découvertes de pétrole et de gaz offshore, pourraient contenir 4 milliards de barils de réserves. Cela porterait le total du champ de Venus à 12 milliards de barils, soit une valeur potentielle de 4,1 milliards de dollars pour le groupe français.

Alors que ses rivaux BP et Shell visent à réduire ou à maintenir leur production de pétrole d'ici à la fin de la décennie, TotalEnergies a pour objectif d'augmenter sa production de 1,5 % d'ici à 2027.

L'entreprise française, qui a enregistré un bénéfice record en 2022, a également investi dans les énergies renouvelables et les énergies à faible teneur en carbone et dispose d'une capacité de production d'énergie éolienne et solaire nettement supérieure à celle de ses rivaux.

Pourtant, TotalEnergies s'attend à ce que ses émissions absolues se maintiennent à environ 400 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici à 2030.

Les scientifiques affirment que le monde doit réduire ses émissions de 43 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019 pour avoir une chance de respecter l'accord de Paris de 2015.

TotalEnergies vise à atteindre un niveau d'émissions nettes nulles d'ici 2050, tout en produisant environ 1 million de barils d'équivalent pétrole par jour, le gaz se taillant la part du lion.

RENDEMENT POUR LES ACTIONNAIRES

Lors de la journée des investisseurs du 27 septembre, TotalEnergies devrait faire le point sur les sommes qu'elle reversera à ses actionnaires.

Le groupe a indiqué qu'il pourrait augmenter le paiement à plus de 40 % de son flux de trésorerie, contre une fourchette précédente de 35 % à 40 %. Le groupe a réalisé un bénéfice de 36,2 milliards de dollars en 2022.

TotalEnergies a récompensé les investisseurs par des rachats d'actions trimestriels de 2 milliards de dollars depuis le troisième trimestre de l'année dernière, et cette tendance devrait se poursuivre.

"Plus les prix du pétrole resteront au même niveau [...], plus ils pourront continuer à distribuer au niveau actuel", a déclaré Kim Fustier, analyste chez HSBC. "Nous pensons que la direction de l'entreprise prévoit une hausse supérieure à 40 % pour 2024", a-t-elle ajouté.

Le PDG Patrick Pouyanne devrait également parler de la croissance de la production de gaz naturel liquéfié (GNL) et de pétrole au-delà de 2027.

Les prévisions de ventes de GNL pourraient augmenter après un récent accord avec le développeur American NextDecade, selon Jefferies.

Comme l'année dernière, les prévisions du groupe excluront la Russie, où il a conservé des participations minoritaires dans les projets Yamal et Arctic-2 LNG, contrairement à d'autres grands noms de l'énergie occidentaux qui ont quitté le pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine.