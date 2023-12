TotalEnergies a réaffirmé son engagement en faveur des intérêts commerciaux au Nigeria, a déclaré la société française, ajoutant que son directeur Patrick Pouyanne avait rencontré le président du Nigeria, Bola Tinubu, à Abuja lundi.

TotalEnergies a déclaré avoir signé un accord de coopération avec la compagnie pétrolière nationale nigériane NNPC Ltd pour mener des campagnes de détection et de mesure du méthane à l'aide de sa technologie avancée AUSEA, basée sur des drones, sur des installations pétrolières et gazières au Nigéria.

TotalEnergies s'est engagé à "investir 6 milliards de dollars dans les années à venir", en mettant l'accent sur les projets pétroliers offshore et la production de gaz sur tous les terrains, a déclaré le bureau de M. Tinubu dans un communiqué, citant M. Pouyanne.

La rencontre de M. Tinubu avec M. Pouyanne fait suite à des entretiens similaires avec les majors pétrolières Shell et Exxon Mobil, dans le cadre des efforts déployés pour attirer des capitaux vers le premier producteur d'énergie d'Afrique.

La production pétrolière du Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, est en déclin depuis des années, entravée par des vols et des sabotages à grande échelle. Elle s'est redressée ces derniers mois, grâce à la production offshore, moins sujette aux attaques.

M. Tinubu s'est engagé à supprimer les "obstacles à l'investissement dans l'industrie du pétrole et du gaz" et à offrir des incitations aux producteurs afin de stimuler la production de gaz. (Reportage de Sudip Kar-Gupta et Felix Onuah ; Rédaction de Tomasz Janowski, Elisha Bala-Gbogbo et Bill Berkrot)