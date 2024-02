Trinité-et-Tobago a reporté de près de deux mois la date limite de soumission des offres pour la vente aux enchères de blocs de pétrole et de gaz en eaux peu profondes, a annoncé le gouvernement.

Trinidad est le plus grand producteur de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Amérique latine, avec une capacité installée de 15 millions de tonnes par an, et l'un des plus grands exportateurs mondiaux de méthanol et d'ammoniac, mais ses usines ont fonctionné en deçà de leur capacité ces dernières années en raison d'un manque d'approvisionnement en gaz.

Le nouveau délai a été fixé au 27 mai, ce qui donne aux entreprises plus de temps pour soumettre leurs offres pour les blocs. Les offres devaient être déposées le 2 avril.

Les zones d'eau peu profonde de Trinidad sont considérées comme matures car elles ont déjà été explorées et ont produit plus de 2 milliards de barils de pétrole et 20 billions de pieds cubes (TCF) de gaz naturel.

En octobre, le pays aux îles jumelles a lancé la vente aux enchères, offrant 13 blocs d'exploration pétrolière et gazière en eaux peu profondes, soit plus du double du nombre de zones incluses dans sa vente aux enchères de 2019 pour les eaux peu profondes.

Dans le cadre de ces enchères de 2019, un consortium composé de Shell et de BP a présenté une offre pour trois des six blocs proposés. Les offres ont été rejetées par le gouvernement parce qu'elles n'atteignaient pas le seuil minimum.