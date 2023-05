Le gouvernement de Trinité-et-Tobago a accepté les recommandations d'offres pour six des huit blocs d'exploration pétrolière et gazière à terre, ont déclaré dimanche des personnes proches du dossier, ouvrant ainsi la voie à la divulgation des prix dès cette semaine.

Le pays des Caraïbes s'est efforcé de développer l'exploration afin de contrer le déclin de sa production de pétrole et de gaz. Le gaz et les produits pétrochimiques représentent une grande partie de ses recettes d'exportation.

La décision d'octroyer des licences pour six des huit blocs proposés a été prise jeudi par le cabinet du pays, sur recommandation du ministre de l'énergie de Trinité-et-Tobago, Stuart Young. M. Young doit prendre la parole lors d'une conférence internationale sur l'énergie qui se tiendra à Miami mardi.

La société trinidadienne A&V Oil and Gas Ltd a été recommandée pour le bloc St. Marys, qui avait fait l'objet de quatre offres, soit le plus grand nombre de propositions. A&V a devancé l'entreprise énergétique canadienne Touchstone Exploration Inc, qui a présenté une offre sous le nom de Primera Oil and Gas Limited.

Touchstone a été recommandée pour le bloc de Cipero, Eco Oil and Gas Solutions pour le bloc de Tulsa et Challenger Energy pour le bloc de Guayaguayare.

Touchstone, Challenger et Trinity n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le bloc Aripero sera attribué à Nabi Construction (Trinidad and Tobago) Ltd, tandis que le bloc Buenos Aires sera attribué à Trinity Exploration & Production Plc.

Les offres gagnantes ont été sélectionnées en fonction de leur volonté de réaliser des études sismiques et du nombre de puits qu'elles s'engageaient à forer. Certains adjudicataires ont également accepté de verser des primes à la signature.

Le ministère de l'énergie prévoit de poursuivre les négociations avec les entreprises qui ont soumissionné pour les deux blocs non attribués afin de déterminer si elles pourraient améliorer leurs propositions, ont déclaré des sources ministérielles à Reuters. (Reportage de Curtis Williams à Houston ; édition de Diane Craft)