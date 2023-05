(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Trinity Exploration & Production PLC - Société indépendante d'exploration et de production axée sur Trinité-et-Tobago - Le puits onshore Jacoblin a été creusé, ce que le directeur général Jeremy Bridglalsingh qualifie de "puits important et de catalyseur de croissance potentiel pour Trinity". Trinity ajoute : "Le volume cible des ressources à exploiter est significatif et très important pour Trinity, avec un volume moyen de pétrole en place de 5,7 millions de barils et une possibilité de hausse de plus de 10 millions de barils en place.

Equipmake Holdings PLC - fabricant de produits d'électrification destinés aux secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, des autobus, des autocars et des camions de pompiers - signe un accord de licence avec le fabricant indien de composants automobiles Sona Comstar. L'accord prévoit qu'Equipmake "cède sous licence à Sona Comstar certains produits de sa gamme de moteurs d'entraînement, d'onduleurs et de technologies de transmission électrique pour des applications dans les voitures électriques, les autobus, les véhicules commerciaux et les véhicules tout-terrain en Inde, en Thaïlande et dans d'autres pays sélectionnés d'Asie du Sud". Sona paie des droits de licence fixes uniques d'un montant de 300 000 GBP, ainsi que des redevances courantes sur les produits sous licence fabriqués et vendus par Sona Comstar.

nanosynth group PLC - Société londonienne spécialisée dans la synthèse et l'application de nanoparticules pour créer de nouveaux produits et améliorer les produits existants - Nomination de liquidateurs car il est peu probable que les options de financement se concrétisent dans les délais requis. L'entreprise entreprendra une procédure d'insolvabilité par liquidation volontaire des créanciers. Convocation de l'assemblée générale en vue de la liquidation.

PetroTal Corp - Société pétrolière et gazière axée sur le Pérou - Lancement d'un programme de rachat d'actions d'environ 3 millions USD par trimestre. "La société estime qu'en temps utile, le cours de l'action en vigueur ne reflète pas la valeur sous-jacente des actions ordinaires et que le rachat de ses actions ordinaires à des fins d'annulation représente une opportunité intéressante d'améliorer les paramètres par action de PetroTal et d'augmenter ainsi la valeur des actions ordinaires", indique PetroTal.

Zephyr Energy PLC - société d'exploration et de développement pétrolier et gazier dans les Montagnes Rocheuses aux Etats-Unis - annonce des recettes nettes pour la société de 6,3 millions USD pour le premier trimestre, provenant de l'actif du bassin de Williston dans le Dakota du Nord, aux Etats-Unis. Les recettes sont en baisse par rapport aux 7,4 millions USD du quatrième trimestre 2022. "Les revenus du premier trimestre reflètent la baisse standard attendue du portefeuille et la baisse des prix des matières premières au cours du trimestre", déclare Zephyr.

African Pioneer PLC - Société d'exploration et de développement axée sur la Namibie - Déclare que la nouvelle estimation des ressources minérales du projet de cuivre Ongombo en Namibie se traduit par 100 000 tonnes supplémentaires de cuivre métal contenu et 84 000 onces d'or supplémentaires dans toutes les catégories de ressources. Les ressources indiquées totales s'élèvent à 5,7 millions de tonnes et les ressources souterraines potentielles présumées à environ 23 millions de tonnes.

Pantheon Resources PLC - société pétrolière et gazière axée sur les opérations onshore aux États-Unis - propose un placement et une souscription pour lever un minimum de 10,5 millions d'USD. Les actions seront vendues à 17 pence chacune lors de la levée de fonds. Les fonds serviront à poursuivre le développement des projets, notamment à tester l'écoulement de l'horizon deltaïque de la marge du plateau continental à partir du puits Alkaid n° 2, ainsi qu'à produire deux rapports d'experts indépendants distincts sur les projets Theta West et Alkaid. Les fonds serviront également à la préparation de modèles dynamiques et de modèles de développement de champs par SLB, ainsi qu'à l'acquisition de terrains sur le versant nord de l'Alaska.

Afentra PLC - Société d'énergie centrée sur l'Afrique - La perte avant impôts en 2022 se creuse pour atteindre 9,1 millions d'USD contre 5,0 millions d'USD en 2021. Le total des dépenses administratives passe de 5,0 millions USD à 9,0 millions USD.

Mirriad Advertising PLC - Plate-forme publicitaire basée à Londres - Le placement de 191,7 millions d'actions à trois pence chacune a permis de lever 5,8 millions de livres sterling. Propose également une offre ouverte de 2 millions de GBP aux mêmes prix. Les actionnaires qualifiés auront droit à cinq actions proposées pour 21 actions existantes. Mirriad prévient que le produit net du placement ne couvrira les besoins en fonds de roulement que jusqu'à la fin juin 2024. "Des capitaux supplémentaires seront nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité des flux de trésorerie", indique Mirriad.

Semper Fortis Esports PLC - Opérateur d'équipes professionnelles d'e-sports basé à Londres - Souscrit à un emprunt convertible de 250 000 GBP dans GL Membership Ltd, qui opère sous le nom de Good Life+. Good Life propose une adhésion mensuelle qui permet de participer à des "tirages au sort de luxe tout en donnant accès à des milliers de réductions et d'offres". Elle a reçu le soutien de Victor Chandler, fondateur du bookmaker BetVictor. "Si les CLN sont convertis, ils devraient l'être à la suite de l'acquisition par Semper de la totalité du capital social émis de Good Life+ par le biais d'une opération de prise de contrôle inversée conformément aux règles de l'AQSE Access Growth Market", ajoute Semper.

