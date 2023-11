(Alliance News) - Les titres suivants sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du London Main Market ce mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Ocean Wilsons Holdings Ltd, en hausse de 7,2% à 1 054,9 pence, fourchette de 12 mois 816,00p-1 075,00p. Le holding d'investissement fournit une mise à jour trimestrielle sur l'une de ses deux filiales. Says Wilson Sons, une société de services maritimes opérant au Brésil, voit son chiffre d'affaires net depuis le début de l'année au troisième trimestre grimper à 356,4 millions USD, soit 8,3 % de plus que l'année précédente. Le bénéfice augmente de 33 % pour atteindre 58,5 millions USD. "Dans l'ensemble, les résultats depuis le début de l'année témoignent d'une forte croissance organique de l'entreprise. Nous restons positifs sur les fondamentaux des activités liées aux flux commerciaux du remorquage et des terminaux à conteneurs qui, avec la reprise de la demande de services liés à l'énergie offshore, stimulent la croissance et l'amélioration de la performance de ces actifs", déclare la société. Elle ajoute que son conseiller, Banco BTG Pactual SA, a reçu "un certain nombre d'offres indicatives non contraignantes" pour l'investissement indirect de la société dans Ocean Wilsons Overseas Ltd et dans Wilson Sons. L'entreprise évaluera toutes les options stratégiques et fera le point en temps voulu.

Tullow Oil PLC, en hausse de 4,4% à 34,98 pence, fourchette de 12 mois 21,82 pence-48,92 pence. L'explorateur et producteur de pétrole et de gaz relève ses prévisions de flux de trésorerie disponible annuel d'environ 100 millions USD à environ 150 millions USD, ce qu'il attribue à l'augmentation des volumes de vente au Gabon et au report de certaines dépenses d'investissement. L'action avait également progressé mardi, après avoir conclu un accord de facilité de crédit de 400 millions USD sur cinq ans avec Glencore Energy UK Ltd, qui fait partie de Glencore PLC.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Warehouse REIT PLC, en baisse de 1,2% à 85,6p, fourchette de 12 mois 68p-119,6p. L'investisseur en entrepôts industriels basé à Londres publie ses résultats intermédiaires pour le semestre clos le 30 septembre. Le revenu immobilier brut est en baisse à 23,3 millions de livres sterling contre 24,1 millions de livres sterling l'année précédente, et le bénéfice avant impôt passe de 46,4 millions de livres sterling à 22,0 millions de livres sterling. La valeur nette d'inventaire par action passe de 124,4 pence à la fin du mois de mars à 126,4 pence à la fin du mois de septembre. Le bénéfice ajusté par action - que le conseil d'administration considère comme "l'indicateur le plus pertinent du bénéfice de base" - chute de 12 % à 2,3 pence, contre 2,6 pence l'année précédente. Jefferies réduit le prix cible de l'action à 112 pence, contre 124 pence précédemment, mais maintient sa note "achat".

